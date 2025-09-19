Режим готовится к атаке беспилотников

Режим готовится к атаке беспилотников2
19.09.2025
Для чиновников проводят семинары.
О проведении 17 и 18 сентября семинаров «Защита объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов БПЛА» сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета.
Они прошли на провело на своей производственной площадке ОАО «КБ Радар» в Минске, заметил «Позiрк».
Участниками были «представители республиканских органов государственного управления, силовых ведомств, предприятий и организаций» — более 200 человек.
Презентован комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Гроза-Z3», радиоэлектронное ружье для борьбы с мультикоптерами «Гроза-Р5» в комплекте с обнаружителем мультикоптеров «Звонок»; комплекс обнаружения и местоопределения мультикоптеров «Дроноскоп»; обнаружитель-пеленгатор сигналов мультикоптеров «Шапель»; обнаружитель FPV-БПЛА с функцией перехвата видео «FPV-скоп» и портативный обнаружитель-пеленгатор сигналов мультикоптеров «Флюгер».
Участникам продемонстрировано «практическое применение указанных изделий»: «Они смогли увидеть, как эти средства работают по реальным целям — БПЛА разных типов, включая коммерческие и FPV-дроны».
С участниками «достигнуты договоренности о дальнейших шагах по проработке перспективных проектов сотрудничества в области защиты объектов от несанкционированных полетов БПЛА».