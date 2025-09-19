«Именно это может стать фактором давления на Минск» 19.09.2025, 14:20

Доверие к Лукашенко со стороны Варшавы становится нулевым.

Об этом сайту Charter97.org рассказал кандидат философских наук, руководитель украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко, комментируя закрытие польско-белорусской границы:

— Лукашенко годами продавал Китаю сказку о «новом шелковом пути» через Беларусь, позиционируя себя как «ворота в Европу». Но закрытие польско-белорусской границы фактически перечеркнуло эти планы. Ключевой узел — терминал в Малашевичах — парализован, а альтернативные маршруты через Украину или Литву сейчас нереальны.

Для Пекина это сигнал: белорусский транзит ненадежен, слишком зависим от политического кризиса и решений Москвы. Поэтому «откровенный разговор» с Лукашенко — скорее демонстрация недовольства. Китай заинтересован в сохранении доступа к европейским рынкам, и именно это может стать фактором давления на Минск. Но стоит понимать: реальное влияние Пекина ограничено, ведь Лукашенко фактически загнан в полную зависимость от Кремля.

Кроме того, сам режим усложняет ситуацию — когда в Минске вместо поиска компромиссов звучат лишь антизападные лозунги вроде «Польша — враг», доверие со стороны Варшавы становится нулевым. Даже Китаю будет трудно убедить Польшу восстановить транзит в таких условиях.

