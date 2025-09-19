закрыть
19 сентября 2025, пятница, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

  • 19.09.2025, 14:37
Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании
Тим Бертон и Моника Беллуччи

История их отношений началась еще в 2006 году.

67-летний режиссер Тим Бертон и 60-летняя актриса Моника Беллуччи сообщили о разрыве после двух лет отношений. В совместном заявлении, опубликованном 19 сентября, они подчеркнули, что расстаются «с глубоким уважением и заботой друг о друге», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

История их отношений началась еще в 2006 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где они встретились мельком. Тогда оба находились в долгосрочных отношениях. Спустя годы, в 2022-м, Беллуччи вручила Бертону премию «Люмьер» во Франции, и именно тогда между ними завязалась близость.

Первые слухи о романе появились после того, как пару заметили вместе в Мадриде. Официальное подтверждение произошло лишь в октябре 2023 года на Римском кинофестивале, где Бертон поддержал Беллуччи на премьере ее фильма «Мария Каллас: Воспоминания в письмах».

В 2023 году актриса призналась в интервью Elle France, что счастлива встрече с Бертоном, а вскоре он утвердил ее на роль злодейки Долорес в своей картине «Битлджус Битлджус» (2024).

Оба ранее состояли в серьезных отношениях: Бертон — с актрисой Хеленой Бонэм Картер, с которой воспитывает двоих детей, а Беллуччи — с французским актером Венсаном Касселем, от которого у нее также две дочери.

Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные подчеркнули, что сохраняют уважение друг к другу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин