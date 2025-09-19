Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании 19.09.2025, 14:37

Тим Бертон и Моника Беллуччи

История их отношений началась еще в 2006 году.

67-летний режиссер Тим Бертон и 60-летняя актриса Моника Беллуччи сообщили о разрыве после двух лет отношений. В совместном заявлении, опубликованном 19 сентября, они подчеркнули, что расстаются «с глубоким уважением и заботой друг о друге», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

История их отношений началась еще в 2006 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где они встретились мельком. Тогда оба находились в долгосрочных отношениях. Спустя годы, в 2022-м, Беллуччи вручила Бертону премию «Люмьер» во Франции, и именно тогда между ними завязалась близость.

Первые слухи о романе появились после того, как пару заметили вместе в Мадриде. Официальное подтверждение произошло лишь в октябре 2023 года на Римском кинофестивале, где Бертон поддержал Беллуччи на премьере ее фильма «Мария Каллас: Воспоминания в письмах».

В 2023 году актриса призналась в интервью Elle France, что счастлива встрече с Бертоном, а вскоре он утвердил ее на роль злодейки Долорес в своей картине «Битлджус Битлджус» (2024).

Оба ранее состояли в серьезных отношениях: Бертон — с актрисой Хеленой Бонэм Картер, с которой воспитывает двоих детей, а Беллуччи — с французским актером Венсаном Касселем, от которого у нее также две дочери.

Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные подчеркнули, что сохраняют уважение друг к другу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com