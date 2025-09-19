Золото резко начало падать в цене из-за новостей из США 1 19.09.2025, 15:04

Драгоценный металл успел потерять уже 60 долларов.

Золото падает после нового рекорда. Цены на металл сдерживает осторожность трейдеров по поводу предстоящего снижения ставок Федеральной резервной системой США и укрепления доллара.

Издание Bloomberg пишет, что золото торговалось примерно на 60 долларов ниже. Так, драгоценній металл стоит 3646,17 долларов за тройскую унцию, а это 31 грамм. Таким образом, 1 грамм стоит примерно 117, 6 доллара.

Трейдеры ожидают, что ФРС США еще дважды снизит ключевую ставку в течение 2025 года и смягчит денежно-кредитную политику. Именно этот фактор являлся основным катализатором роста цен на золото на 38% в этом году.

Кроме того, стоимость драгоценного металла поддерживал высокий спрос на безопасные активы, вызванный опасениями по поводу геополитических конфликтов и пошлин президента США Дональда Трампа.

В то же время цены на серебро, платину и палладий выросли.

Цены на золото - прогнозы аналитиков

Эксперты банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что цены на золото могут подняться почти до 5000 долларов за унцию, если инвесторы переведут лишь небольшую часть своих активов из казначейских облигаций в золото на фоне опасений из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в деятельность центрального банка.

