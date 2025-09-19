Есть единственный выход, как поступить с Путиным 4 Александр Невзоров

19.09.2025, 15:15

3,432

Александр Невзоров

Кто может дать реальные гарантии Украине.

Встреча Трампа и короля Карла III. Какими способами Карл будет уговаривать Трампа быть более жестким по отношению к Путину? Думаю, что короля, конечно, Трамп послушает и полностью заразится аргументацией. Вопрос только в том, насколько долго это состояние в Трампе продержится – день, сутки или всего несколько часов. Если его сразу «брать тепленьким», как только он выйдет от Карла, то эффект будет максимальным. А Карл – блестящий оратор, умница, едкий и ядовитый. В отличие от нас, у него действительно есть время, и он посвящает его интеллектуальной деятельности.

Если же Трампа брать сразу «с пылу с жару», он начнет громыхать, махать кулаками и утверждать, что завтра сотрет Путина в порошок. Но мы знаем: эта решимость, которая периодически в нем появляется, очень быстро тает. Она аннигилируется, выветривается, исчезает, и на него снова начинает влиять кто-то другой. Поэтому после любой беседы исход всегда один – Трамп неустойчив.

Есть вещи, по поводу которых не может быть двойного мнения. Сегодня Путин – это гарант Апокалипсиса. Его присутствие на Земле среди живых означает глобальное бедствие. Не все это понимают, но в политическом «чреве» мира уже зреет катастрофа. Эта беда, зачатая Путиным, вынашивается и прошла все стадии развития. У нее уже оформились очертания черепа, мерзкая улыбочка. Мы видим этот процесс в реальном времени. Но оптимисты, романтики и наивные люди продолжают надеяться, что чудом произойдет резорбция, что все рассосется само собой. Этого не будет: срок уже слишком велик, беда полностью сформировалась.

Карл прекрасно это понимает. Но от понимания легче не становится – ведь здесь нужен срочный «аборт». Специалистов, которые умеют делать это на таком сроке, почти нет. Ветеринары знают метод: когда у коровы мертвый теленок, плод распиливают специальной цепью и вынимают по частям. Но, боюсь, даже этого уровня специалистов сейчас нет.

И потому единственный выход – это в том или ином виде нейтрализация Путина.

Какие бы то ни было гарантии для Украины – это всего лишь пустые слова. Реальные гарантии Украине не может дать никто, кроме бригады патологоанатомов после вскрытия тела Путина и зашивания его внутренних органов в беспорядке обратно в чрево.

Только эти люди могут дать хоть какие-то гарантии безопасности для мира и для Украины. И никто больше – ни Трамп, ни Макрон. Никто.

Александр Невзоров, YouTube

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com