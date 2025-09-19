закрыть
19 сентября 2025, пятница, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Есть единственный выход, как поступить с Путиным

4
  • Александр Невзоров
  • 19.09.2025, 15:15
  • 3,432
Есть единственный выход, как поступить с Путиным
Александр Невзоров

Кто может дать реальные гарантии Украине.

Встреча Трампа и короля Карла III. Какими способами Карл будет уговаривать Трампа быть более жестким по отношению к Путину? Думаю, что короля, конечно, Трамп послушает и полностью заразится аргументацией. Вопрос только в том, насколько долго это состояние в Трампе продержится – день, сутки или всего несколько часов. Если его сразу «брать тепленьким», как только он выйдет от Карла, то эффект будет максимальным. А Карл – блестящий оратор, умница, едкий и ядовитый. В отличие от нас, у него действительно есть время, и он посвящает его интеллектуальной деятельности.

Если же Трампа брать сразу «с пылу с жару», он начнет громыхать, махать кулаками и утверждать, что завтра сотрет Путина в порошок. Но мы знаем: эта решимость, которая периодически в нем появляется, очень быстро тает. Она аннигилируется, выветривается, исчезает, и на него снова начинает влиять кто-то другой. Поэтому после любой беседы исход всегда один – Трамп неустойчив.

Есть вещи, по поводу которых не может быть двойного мнения. Сегодня Путин – это гарант Апокалипсиса. Его присутствие на Земле среди живых означает глобальное бедствие. Не все это понимают, но в политическом «чреве» мира уже зреет катастрофа. Эта беда, зачатая Путиным, вынашивается и прошла все стадии развития. У нее уже оформились очертания черепа, мерзкая улыбочка. Мы видим этот процесс в реальном времени. Но оптимисты, романтики и наивные люди продолжают надеяться, что чудом произойдет резорбция, что все рассосется само собой. Этого не будет: срок уже слишком велик, беда полностью сформировалась.

Карл прекрасно это понимает. Но от понимания легче не становится – ведь здесь нужен срочный «аборт». Специалистов, которые умеют делать это на таком сроке, почти нет. Ветеринары знают метод: когда у коровы мертвый теленок, плод распиливают специальной цепью и вынимают по частям. Но, боюсь, даже этого уровня специалистов сейчас нет.

И потому единственный выход – это в том или ином виде нейтрализация Путина.

Какие бы то ни было гарантии для Украины – это всего лишь пустые слова. Реальные гарантии Украине не может дать никто, кроме бригады патологоанатомов после вскрытия тела Путина и зашивания его внутренних органов в беспорядке обратно в чрево.

Только эти люди могут дать хоть какие-то гарантии безопасности для мира и для Украины. И никто больше – ни Трамп, ни Макрон. Никто.

Александр Невзоров, YouTube

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин