Поили оленя колой и таскали за рога: история в минском зоопарке получила продолжение 2 19.09.2025, 15:28

Стало известно, что решил суд.

Суд Заводского района Минска 19 сентября назначил двум жителям Витебской области административное взыскание в виде 10 суток ареста за хулиганство в Минском зоопарке, сообщает БелТА. Речь идет о героях резонансного видео, которые издевались над оленем.

Оба признали вину в полном объеме, не отрицая происходившее. Они признали, что действия совершены из хулиганских побуждений. Причину своего поведения пояснили тем, что им было весело.

Как пояснил заместитель председателя суда Заводского района Минска Дмитрий Лукашевич, правонарушение совершено в общественном месте, в присутствии других граждан. Жители Витебской области понимали, что своими действиями нарушают общественный порядок, правила посещения зоопарка, и это вызывает возмущение других посетителей зоопарка.

Оба мужчины подвергнуты взысканию в виде административного ареста на срок 10 суток каждый согласно ст. 19.1 (Мелкое хулиганство) КоАП. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Между тем в судебном заседании они указали, что после ареста готовы принести извинения зоопарку и загладить причиненный вред, в том числе принести «деликатесы» для пострадавшего животного.

Напомним, 16 сентября в TikTok пользователь с ником vladimirrachinski выложил видео из минского зоопарка, где он с приятелем сначала поит оленя кока-колой, а потом один из них тянет животное, стоящее за решеткой, за рога. Поведение мужчин возмутило и посетителей зоопарка, и пользователей соцсети.

На видео отреагировали в зоопарке — руководство обратилось с заявлением в милицию. Мужчин задержали.

Выяснилось, что жители Витебщины 50 и 52 лет приехали отдохнуть в столицу. Они пошли в зоопарк, поглумились над животным, выложили видео в TikTok, а после получения негативных комментариев удалили его. Но к тому времени ролик уже распространился в соцсетях.

«Мужчины признались, что накануне употребляли алкоголь и не задумывались о последствиях своих поступков», — сообщили в ГУВД.

Сами авторы видео на камеру попросили прощения.

«Мы с товарищем приехали в минский зоопарк, где сделали глупость — напоили оленя кока-колой», — сказал один мужчина.

«В своем поступке раскаиваюсь, обязуюсь так больше не поступать и обязуюсь как-то возместить [это] минскому зоопарку», — сказал второй участник истории.

