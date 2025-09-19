закрыть
Глава СНБО Украины заявил, что переговоры о мире с Россией заморожены

  • 19.09.2025, 15:34
Рустем Умеров

Стороны обсуждают лишь гуманитарные вопросы.

Киев и Москва на данный момент не ведут начавшиеся в мае переговоры о завершении войны, сообщил в интервью CNN глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. По его словам, стороны ограничились только контактами для решения гуманитарных вопросов, в частности по обмену военнопленными. В то же время Умеров напомнил, что в ходе последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон была достигнута договоренность о проведении двустороннего и трехстороннего саммита с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи», — сказал Умеров, добавив, что в этом вопросе мяч на стороне Москвы. Вместе с тем глава СНБО отметил, что российские военные к концу года намерены запускать для ударов по Украине до тысячи дронов в день. «Это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезных намерений закончить войну», — подчеркнул Умеров. До этого в Кремле призвали не носить «розовые очки» и не ждать, что переговоры по урегулированию в Украине дадут «молниеносные результаты». «Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога», но в переговорах возникла пауза, поскольку процессу «мешают» страны Европы, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

