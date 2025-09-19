«Герои СВО» начинают все больше раздражать россиян
- Аббас Галлямов
- 19.09.2025, 15:48
Важнейший фактор здесь — падение уровня жизни.
Изначально россияне относились к «героям СВО» нормально и даже, пожалуй, с уважением, но потом тех стало слишком много — не в смысле физического количества, а с точки зрения их медийного присутствия. Нуждаясь в постоянном притоке свежего «пушечного мяса», власти славят воюющих на каждом углу, параллельно рассказывая о многочисленных выплатах и льготах, которые тем полагаются. Это продолжается вот уже более трёх лет, ну, а поскольку в целом война россиянам надоела, её «герои» начинают их всё больше раздражать.
Важнейший фактор здесь — падение уровня жизни. Чем хуже живут основные группы населения, тем больше их злит несправедливое, как им теперь кажется, возвеличивание тех, кто гребёт деньги лопатой, никакого результата при этом не принося — победы ведь как не было, так и нет. Рассказов о росте негатива в адрес «героев СВО» с мест доносится всё больше.
Здесь надо иметь в виду, что подобно любому другому архаичному социуму, россияне очень завистливы. Как следствие — они неравнодушны к чужим доходам. В России исторически принято считать, что богатство не бывает «справедливым». Оно приходит к человеку исключительно благодаря должности, занимаемой им во властной вертикали, либо связям с таковыми людьми. Личное усердие и таланты имеют к этому самое отдаленное отношение. «Трудом праведным не наживёшь палат каменных», — исстари говорили на Руси. Богатство не создаётся, оно перераспределяется. Ну, а раз так, то до прибыли одних неизбежно является следствием убытков других. Раз кто-то разбогател, значит кому-то недодали.
В ситуации накопления такого базового негатива люди начинают легче верить информации о совершаемых российскими военными преступлениях. Одно дело — слышать обвинения в адрес тех, кто кажутся тебе героями, и совсем другое — в отношении тех, кто тебя и самого злит. Постепенно это будет менять отношение к самой войне. Она уже начинает казаться всё менее оправданной. И не надо думать, что россияне неспособны приди к выводу о несправедливости тех действий, которые предпринимает на международной арене их правительство. На примере русско-японской войны то, как это бывает, блестяще описал в своей «Деревне» Бунин. Как и положено гению, он втиснул всё буквально в несколько предложений:
«Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.
— Своей земли девать некуды! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!
И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:
— Ух, здорово! Так их, мать их так!
Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.
— Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось!..»
В 2005, 2010 и 2014 годах «Левада-центр» спрашивал россиян о том, какие войны из тех, что их страна вела в XX веке, были справедливыми. Так вот, за исключением Великой Отечественной, ни одна другая ни разу не была признана опрошенными таковой: ни Русско-японская, ни Первая мировая, ни война с Финляндией, ни Афганская, ни обе Чеченские. Точно так же будет и с этой войной. Процесс её делегитимизации уже идёт. Одним из факторов здесь будет упомянутая переоценка отношения к «героям СВО».
Аббас Галлямов, «Фейсбук»