Новым командиром легендарной бригады ВСУ стал 26-летний Герой Украины
- 19.09.2025, 16:31
Что о нем известно.
47-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) «Магура» Вооруженных сил Украины назначили нового командира, им стал 26-летний подполковник Максим Данильчук. Об этом 19 сентября проинформировал в Facebook Житомирский областной территориальный центр комплектования (ТЦК).
«Новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» ВСУ стал 26-летний Герой Украины подполковник Максим Данильчук. Он уроженец села Барвиновка Звягельского района Житомирской области, выпускник Национальной академии сухопутных войск», – говорится в сообщении.
В ТЦК рассказали, что Данильчук за время полномасштабной войны РФ против Украины прошел путь от командира роты до командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского, воевал в Харьковской и Донецкой областях.
Бригада «Магура участвует в боевых действиях с 2022 года. Она стала известна во время контрнаступления на Донецком, Запорожском направлениях, а также в Курской операции.