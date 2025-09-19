закрыть
У Геннадия Федынича в тюрьме сильно ухудшилось здоровье

  • 19.09.2025, 16:34
  • 1,304
У Геннадия Федынича в тюрьме сильно ухудшилось здоровье
Геннадий Федынич
Фото: IndustriAll

В заключении у него развился диабет.

Освобожденный 11 сентября и сразу выдворенный за границу политзаключенный Геннадий Федынич, многолетний руководитель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, рассказал профсоюзному сайту IndustriAll, как тюрьма ухудшила его здоровье.

«Здоровье плохое. Болезней много. В тюрьме у меня развился диабет. Я планировал операцию по грыже на апрель 2022 года, но меня арестовали раньше. Хорошие люди в тюрьме предупредили: если предложат операцию в Минске, это может оказаться последней операцией. Говорили, что таких, как я, могут просто «списать», сославшись на «сердечный приступ». Я благодарен им за искренность и осведомленность».

В тюрьме Федынич, как и другие политзаключенные, информацию о том, что происходит в стране и мире, получал преимущественно из государственной прессы. По его словам, он выписывал газету «Минская правда», а читал ее «между строк».

Упомянул он и о суде над собой, который приговорил его к 9 годам, хотя мог и к 12:

«В итоге нам дали девять лет. Я спросил у судьи: почему не двенадцать, максимум? Она сказала: «Вы же пенсионеры». Я ответил: «Ну, ваша доброта не имеет границ».

А с тюремным начальством он даже решился пошутить:

«Начальник оперативного отдела вызвал меня и спросил, что я планирую делать. Я сказал: «Если дадите задание, могу создать профсоюзную организацию». Он испугался и говорит: «Что?! Нет, только не это». Я сказал: «Шучу, товарищ подполковник».

