Это может спасти Украину

3
  • 19.09.2025, 16:53
  • 1,908
Это может спасти Украину

Придется разрешить натовским летчикам уничтожать не только ракеты и дроны, но и российские самолеты.

Российские вторжения дронов в Польшу и Румынию требуют ответа НАТО в воздушном пространстве, пишет в колонке для Bloomberg Джеймс Ставридис — почетный декан Школы права и дипломатии имени Флетчера в Университете Тафтса, бывший главнокомандующий Объединенных сил НАТО. The Moscow Times приводит текст этой колонки.

Все три с половиной года войны президент Украины Владимир Зеленский настойчиво просит Запад «закрыть небо» над Украиной. Россия систематически наносит удары с воздуха: все более совершенными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами, включая гиперзвуковую «Искандер», которой на прошлой неделе был поражен правительственный комплекс в Киеве.

Тактика Кремля давно известна: массированные бомбардировки по сирийскому и чеченскому образцу, не делая различия между военными и гражданскими объектами. Цель Путина — сломить волю украинцев. Несмотря на жестокие налеты с человеческими жертвами, НАТО до сих пор отказывается от создания бесполетной зоны.

Причина очевидна: риск прямого столкновения с Россией. Для бесполетной зоны потребуется присутствие натовской авиации над Украиной. Для их прикрытия может понадобиться подавление систем ПВО — прежде всего комплексов С-400 — на территории России и Беларуси. Придется разрешить натовским летчикам уничтожать не только ракеты и дроны, но и российские самолеты.

Главный страх с начала войны — что прямой бой между силами НАТО и России приведёт к эскалации на земле, в Черном море и в киберпространстве. В худшем случае — к применению Россией тактического ядерного оружия, Кремль об этом регулярно заявляет. Поэтому НАТО ограничивается передачей оружия и дипломатическим давлением.

Но в начале сентября произошел качественный сдвиг в ситуации: российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, члена НАТО. Инцидент стал темой срочных консультаций, созванных во исполнение статьи 4 Устава НАТО: когда государство — член альянса считает, что его суверенитет под угрозой.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал случившееся не единичным инцидентом. Следом власти Румынии заявили о похожем вторжении, а еще несколько дней спустя обломки такого же, как в Польше, беспилотника были найдены в Латвии. Министр иностранных дел Польши высказался за право союзников сбивать дроны и другие летательные аппараты в украинском небе.

Возникает вопрос: не пора ли НАТО перейти к созданию полноценной бесполетной зоны? Какие еще меры можно ввести для принуждения Москвы к отступлению?

Во время службы главнокомандующим Объединенных сил НАТО я много работал на базе Рамштайн в Германии. Это основной центр управления воздушными операциями США и НАТО в Европе и Африке.

НАТО располагает эскадрильей из более чем десятка самолетов Boeing E-3 «Страж», входящих в систему дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS), их достаточно для постоянного контроля воздушного пространства Украины и восточного фланга Альянса. Недавно объявлена операции «Восточный страж», в ходе которой к ним присоединятся американские истребители пятого поколения F-35.

Также будут задействованы силы Великобритании, Франции, Польши и стран Балтии — включая Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon. У НАТО отлично отлажены процессы управления — от Рамштайна до AWACS и дальше, вплоть до фронтовой авиации.

Вопрос: не пора ли перенести операцию «Восточный страж» в небо над Украиной? Это может стать частью давно обсуждаемых решений, ожидающих одобрения в Вашингтоне и Брюсселе.

Президент Трамп выразил готовность ввести жесткие вторичные санкции против стран, торгующих с Россией. Он также призвал Европу полностью прекратить закупки российских нефти и газа. Пришло время конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов, хранящихся в основном в европейских банках.

Украине стоит передать дальнобойные ракеты и дроны, а также технологии целеуказания для ударов по объектам российской дроновой инфраструктуры.

Нужно признать: закрытие неба — это агрессивный шаг с высоким риском эскалации. Но мы должны помнить о безрассудстве и упорстве Путина, он игнорирует даже личные усилия Трампа. Так что пришло время действовать. В сочетании с другими мерами — экономическими и дипломатическими — это может оказаться отличным способом показать Москве, что попытка захватить Украину обречена на провал.

