19 сентября 2025, пятница, 18:02
Глава МИ-6: Россия несет колоссальные потери

  • 19.09.2025, 17:05
  • 2,128
Глава МИ-6: Россия несет колоссальные потери
Фото: © Iliya Mitskavets/stock.adobe.com

У россиян нет возможности подчинить украинцев силой.

Российские войска продвигаются на фронте в Украине «черепашьими темпами и ценой ужасающих потерь». Об этом сказал глава секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур, выступая в Стамбуле, передает Sky News.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается навязать свою «имперскую волю» всеми средствами, которые есть в его распоряжении. Но ему это не удается.

«У России просто нет возможностей полностью подчинить Украину силой», – резюмировал Мур.

Глава МИ-6 отметил, что проблема была и остается в суверенитете Украины: Путин его отрицает. Как и существование самой страны и даже нации.

