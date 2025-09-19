Глава МИ-6: Россия несет колоссальные потери

Глава МИ-6: Россия несет колоссальные потери1
- 19.09.2025, 17:05
У россиян нет возможности подчинить украинцев силой.
Российские войска продвигаются на фронте в Украине «черепашьими темпами и ценой ужасающих потерь». Об этом сказал глава секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур, выступая в Стамбуле, передает Sky News.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается навязать свою «имперскую волю» всеми средствами, которые есть в его распоряжении. Но ему это не удается.
«У России просто нет возможностей полностью подчинить Украину силой», – резюмировал Мур.
Глава МИ-6 отметил, что проблема была и остается в суверенитете Украины: Путин его отрицает. Как и существование самой страны и даже нации.