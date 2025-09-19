Пара под Смолевичами пила бензин вместо спиртного 4 19.09.2025, 17:07

2,404

Женщина погибла.

В Смолевичском районе на веранде дома была обнаружена мертвой 63-летняя женщина. Рядом находилась открытая бутылка с бензином. Обо всем этом сообщил в милицию сын сожителя погибшей.

«Заявитель пояснил, что его отец и погибшая являлись сожителями и периодически с целью получения состояния опьянения употребляли бензин», - рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Экспертиза показала, что смерть женщины наступила от острого отравления летучими органическими соединениями, являющимися компонентами бензина.

«Их концентрация во внутренних органах умершей в среднем превышала смертельную дозу более чем в 90 раз», - сообщили в ГКСЭ.

Там напомнили, что бензин у людей вызывает общетоксическое и наркотическое действие. В организме при его попадании начинается острое или хроническое отравление с поражением нервной системы, органов дыхания, печени и почек. Острое отравление может привести к тяжелым последствиям, в том числе смерти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com