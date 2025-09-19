закрыть
19 сентября 2025, пятница, 18:02
Пара под Смолевичами пила бензин вместо спиртного

  • 19.09.2025, 17:07
Женщина погибла.

В Смолевичском районе на веранде дома была обнаружена мертвой 63-летняя женщина. Рядом находилась открытая бутылка с бензином. Обо всем этом сообщил в милицию сын сожителя погибшей.

«Заявитель пояснил, что его отец и погибшая являлись сожителями и периодически с целью получения состояния опьянения употребляли бензин», - рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Экспертиза показала, что смерть женщины наступила от острого отравления летучими органическими соединениями, являющимися компонентами бензина.

«Их концентрация во внутренних органах умершей в среднем превышала смертельную дозу более чем в 90 раз», - сообщили в ГКСЭ.

Там напомнили, что бензин у людей вызывает общетоксическое и наркотическое действие. В организме при его попадании начинается острое или хроническое отравление с поражением нервной системы, органов дыхания, печени и почек. Острое отравление может привести к тяжелым последствиям, в том числе смерти.

