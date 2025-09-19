Экс-посол Украины в Беларуси: По Лукашенко нанесен серьезный удар 19.09.2025, 17:16

1,952

Игорь Кизим

Режим подставил своих партнеров.

Экс-посол Украины в Минске Игорь Кизим прокомментировал «Европейской правде» решение Польши закрыть границу с Беларусью:

— В то же время европейская политика становится все более независимой от американской. В том числе – и в отношении Беларуси.

ЕС демонстрирует, что хотя Трамп и может что-то обещать, однако реальные шаги по снятию санкций зависят именно от Европы.

То, что Польша сейчас закрывает границу с Беларусью, в определенной степени является ответом Европы. Брюссель теперь нормально реагирует на это и не останавливает поляков.

Закрытие границ – это очень серьезный шаг. И серьезный удар по Лукашенко.

После 2014 года, когда Украина де-факто перестала быть транзитной страной, именно Беларусь стала ключевым транзитером китайских и российских товаров в Европу.

И тот факт, что после решения Польши закрыть границу в Беларусь приезжают китайские высокопоставленные чиновники, свидетельствует, что по их логике, какой бы ни была причина этого решения, именно Беларусь подставила своих партнеров, ведь она не смогла обеспечить свою миссию как транзитера китайских товаров.

Напомним, накануне учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с Беларусью, перекрыв сухопутный коридор для китайских грузов в Европу.

Варшава добивается от Лукашенко прекращения гибридных атак и освобождения узников режима.

