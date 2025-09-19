В Витебске женщина упала с девятого этажа и выжила 19.09.2025, 17:31

О состоянии здоровья пока не сообщается.

Жительница Витебска осталась жива, упав с многоэтажки, сообщило МЧС.

Утром в четверг в МЧС поступил сигнал о помощи: женщина выпала с девятого этажа шестнадцатиэтажного дома на улице генерала Белобородова и застряла между металлическими прутьями ограждения козырька подъезда.

Спасатели деблокировали местную жительницу, после чего с травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу. О состоянии здоровья пока не сообщается.

