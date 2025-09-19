В Витебске женщина упала с девятого этажа и выжила
- 19.09.2025, 17:31
О состоянии здоровья пока не сообщается.
Жительница Витебска осталась жива, упав с многоэтажки, сообщило МЧС.
Утром в четверг в МЧС поступил сигнал о помощи: женщина выпала с девятого этажа шестнадцатиэтажного дома на улице генерала Белобородова и застряла между металлическими прутьями ограждения козырька подъезда.
Спасатели деблокировали местную жительницу, после чего с травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу. О состоянии здоровья пока не сообщается.