19 сентября 2025, пятница
В Беларуси предлагают изменить правила для интернет-торговли

  • 19.09.2025, 17:45
В Беларуси предлагают изменить правила для интернет-торговли

Какими будут нововведения.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект указа главы государства «О совершенствовании регулирования потребительского рынка», пишет officelife.

Ключевые изменения затрагивают интернет-торговлю. В том числе предлагают обязать владельцев интернет-площадок включать сведения в Торговый реестр. А иностранные интернет-площадки смогут работать в Беларуси только после создания здесь юридического лица и опять-таки включения сведений о нем в качестве владельца интернет-площадки в Торговый реестр. При этом владельцы таких интернет-площадок должны нести ответственность перед потребителем, в том числе в случае реализации товаров ненадлежащего качества.

Как сказано в обосновании, в последние годы доля электронной торговли в стране существенно увеличивается, что требует особого внимания со стороны государства. По данным Торгового реестра, с 2020 по 2025 год количество интернет-магазинов в стране выросло в 2,6 раза, т. е. на 8438. В итоге на 1 января нынешнего года их было 30 990. При этом розничную торговлю через интернет-магазин осуществляют 19 349 субъектов хозяйствования, из которых 9298, или 48,1%, — юридические лица, а остальные — индивидуальные предприниматели.

Кроме того, МАРТ получит право принимать решения об ограничении доступа к интернет-площадкам в случае несоблюдения требований проекта указа.

Прописана в документе и обязанность для юридических лиц и ИП, осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин, разрабатывать, утверждать и согласовывать с уполномоченными органами перечень товаров. При этом должно быть обеспечено постоянное или в течение сезона наличие в продаже таких товаров.

В обосновании отмечают, что «активная, даже порой агрессивная политика отдельных электронных площадок, интернет-магазинов с наращиванием объемов ввоза потребительского импорта, оказывает существенное влияние не только на работу отечественных производителей, создавая им конкуренцию, но и на стационарную торговлю, в том числе магазины шаговой доступности».

Среди предложений — снять запрет на размещение рекламы алкогольных напитков, жидкостей для электронных систем курения и прочей подобной продукции, реализуемых в магазинах беспошлинной торговли, на сайтах владельцев таких магазинов в интернете.

Хотят установить и правила формирования отпускных цен на товары на экспорт, а также реимпортированные. Как отмечают в обосновании, были установлены факты продажи отдельными производителями потребительских товаров на экспорт по ценам ниже, чем установленные отпускные цены на эти товары на внутреннем рынке. Предлагают также обязать юрлиц и ИП в розничной торговле представлять госорганам, проводящим мониторинг соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании, документы, которые обосновывают расчет розничных цен на товары, подпадающие под ценовое регулирование.

В документе сказано, что он будет распространяться на владельцев интернет-площадок, субъектов, осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин, и производителей товаров, поставляющих товары на экспорт.

