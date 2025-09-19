закрыть
19 сентября 2025, пятница
В Ростове российские военные сожгли свой вертолет

  • 19.09.2025, 17:55
В Ростове российские военные сожгли свой вертолет
Иллюстрационное фото

На базе Росгвардии произошел пожар.

По информации «ВЧК-ОГПУ», солдаты во время сжигания мусора спалили вертолет с десантным имуществом и пиротехникой на борту.

Один из оккупантов, выполняя приказ ответственного за пожарную безопасность Николая Новоселова, осуществил сжигание мусора, однако огонь перебросился на сухую траву, а затем распространился в сторону вертолета. В результате вертолет сгорел. Ущерб, причиненный части, оценили в 574 млн рублей.

В материале отмечается, что сжигание мусора осуществлялось в условиях запрета разведения огня на территории военной базы.

Ответственным за произошедшее назначили Новоселова. Суд определил ему штраф в размере 350 тыс. рублей, а также запретил занимать руководящие должности на госслужбе в течение года.

