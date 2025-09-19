Ученые: К Земле впервые за 1000 лет приближается яркая комета 1 19.09.2025, 18:07

Ее можно увидеть невооруженным глазом.

Долгопериодическая комета C/2025 A6 (Lemmon) была впервые обнаружена 3 января 2025 года, хотя еще осенью 2024 года астрономы видели некий объект, похожий на астероид, но не знали, что это. 21 октября комета будет находиться на относительно близком расстоянии от Земли: 90 млн км. Это почти половина расстояния от Земли до Солнца.

Но высокая яркость кометы повышает вероятность того что в темном и чистом небе ее можно будет увидеть без бинокля или телескопа, пишет IFLScience (перевод - «Фокус».

Астрономы наблюдают за кометой C/2025 A6 (Lemmon) с начала этого года. В августе ее яркость выросла и это связано с тем, что у нее увеличилась кома, то есть оболочка из газа, испарившегося из ядра кометы. Большая кома отражает больше света по мере приближения кометы к Солнцу. При этом известно, что яркость кометы растет и предполагается, что в октябре миллионы людей смогут увидеть эту комету невооруженным глазом.

Расчеты астрономов показывают, что орбитальный период кометы C/2025 A6 (Lemmon) составляет более 1300 лет, а это значит, что более 1000 лет назад эту комету могли видеть люди в ночном небе в последний раз.

Сейчас звездная величина кометы составляет примерно 8,5, но 21 октября, когда C/2025 A6 (Lemmon) будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли, звездная величина должна быть на уровне 3,9. Чем ниже звездная величина, тем ярче объект и с таким значением комету C/2025 A6 (Lemmon) можно будет увидеть невооруженным глазом. Но для этого нужно, чтобы было очень темное и чистое небо.

Для того, чтобы увидеть комету, нужно будет смотреть или же 21 октября, или же 19 -20 октября на запад примерно через час после захода Солнца. Хорошим ориентиром для обнаружения кометы может служить четвертая по яркости звезда в нашем небе – Арктур.

Но прогнозы некоторых ученых относительно того, что комету C/2025 A6 (Lemmon) можно будет увидеть невооруженным глазом могут не оправдаться. Часто пик яркости комет наступает, когда они находятся близко к Солнцу. Но комета C/2025 A6 (Lemmon) должна подлететь к нашей звезде на самое близкое расстояние 8 ноября. И все же поведение комет предсказать очень трудно, а потому C/2025 A6 (Lemmon) может быть получится увидеть только в бинокль.

Бывает так, что во время сближения с Солнцем кометы начинают распадаться, а потому их яркость уменьшается. Также яркость кометы может снизить сильный выброс газа и пыли, что приводит к неустойчивому свечению.

