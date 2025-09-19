Финансовый гамбит 19.09.2025, 18:14

Украина может получить миллиарды долларов от РФ, не дожидаясь репараций.

Уже четвертый год лидеры европейских стран не могут решить, что делать с замороженными российскими активами на сумму около 300 миллиардов долларов. Хотя полная конфискация и заблокирована, появилась новая идея: так называемый «кредит под репарации», который и позволит направить эти средства в поддержку Украины.

О ней в публикации для Reuters написал британский журналист Гуго Диксон. Европейская комиссия уже дала зеленый свет, так что остается лишь определить механизмы, сделать программу масштабной и запустить ее. «Телеграф» обратился к Алексею Гончаренко, президенту комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы и народному депутату Украины, чтобы выяснить, чего ожидать от этого механизма.

Принцип кредита

Логика проста: государство, совершившее агрессию, должно платить за нанесенный ущерб. По задумке, Украине предоставляется кредит под залог российских активов, но возвращать его она будет только в случае, если Москва заплатит репарации.

Если Россия откажется выполнять решения международного трибунала, то кредит автоматически «списывается». Соответственно, деньги исчезают для Москвы, и она несет финансовую потерю, тогда как Киев получает средства уже сейчас.

Юридическую основу для такого решения должны создать несколько институциональных шагов. Во-первых, Генассамблея ООН уже приняла резолюцию с призывом в Россию выплатить компенсации. Во-вторых, группа стран финализовала проект конвенции по созданию специальной комиссии по рассмотрению исков Украины. Проблема в том, что эта комиссия вынесет решение всего через несколько лет. Именно на этот промежуток и должен приходиться «мостик» в виде кредита.

Возможные механизмы

Один из вариантов — передать замороженные активы России из депозитариев, в том числе из брюссельского Euroclear, в специальную целевую структуру (SPV). Она предоставит кредит Украине с условием, что возвращать его придется только после выплаты Россией репараций. Юридически владельцем активов останется Москва, а Украина выдаст долговую расписку.

Альтернативный механизм — «обмен на облигации». ЕС мог бы выпустить долгосрочные беспроцентные облигации, которые выкупались бы за счет российских средств. Вырученные деньги были направлены в виде займа Украине. Но здесь возникают риски: что будет, если Россия так и не заплатит репарации?

Тогда ЕС придется искать средства для погашения собственных облигаций. К тому же их реальная стоимость будет значительно ниже номинала. Поэтому схема SPV выглядит более простой и надежной.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в комментарии отметил, что смысла разбираться в технических деталях европейского законодательства и правовых механизмов нет, ведь решение этих денег будет политико-юридическим.

- На мой взгляд, его надо принимать как можно быстрее. И идеального механизма, наверное, не существует. Но рабочих механизмов может быть не один, не два и не три. И европейским странам нужно быстрее определяться

Времени мало

Вопрос технической конструкции менее важен, чем скорость принятия решения. После фактического сворачивания финансовой поддержки со стороны США Украина может столкнуться с дефицитом ресурсов уже в начале 2026 года. Чем быстрее Киев получит кредит под репарации, тем более уверенно сможет финансировать оборону. Это также будет сигнализировать Москве, что Украина не останется без денег и может сделать Кремль более склонным к переговорам о прекращении огня.

Дефицит средств в оборонном бюджете страны может мотивировать европейских партнеров передавать эти средства, поскольку именно они являются единственным реальным дополнительным источником.

- Нужно объяснять, что необходимо как можно быстрее принимать соответствующие решения, что Украина сегодня нуждается в финансировании абсолютно по всем направлениям, — подчеркнул Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы. При этой ситуации, история с замороженными российскими деньгами, которые находятся в Европе, но не используются хотя бы для того, чтобы эта война не была проиграна, по его мнению, безумна.

- Поэтому нужно давить по этому вопросу, поднимать его. Надо объяснять европейским избирателям, что если эти деньги не взять, то придется за их деньги всё финансировать. Что, я думаю, их не порадует. Поэтому тот, кто виноват в агрессии, должен заплатить за ее последствия, — подчеркнул депутат. По его словам, уже наблюдаются определенные положительные сдвиги со стороны Германии, поэтому давление на вопрос передачи российских активов следует продолжать.

Кроме того, как считает депутат, если в ближайшее время Европа не решится на передачу средств РФ, то Москва может потребовать возврата этих средств.

- Чем быстрее Европа окончательно решит этот вопрос, тем меньше вероятность того, что дальше придется о чем-то в этом направлении с Россией договариваться. И, конечно, это продемонстрирует России, что у Украины есть серьезный финансовый потенциал для продолжения боевых действий, — подчеркнул Гончаренко.

Для сравнения он привел военный бюджет России, составляющий 150 миллиардов долларов. Сумма, которую может получить Украина за счет замороженных активов – двухлетний бюджет, который Москва тратит на войну.

Это на 5-6 лет практически продолжение боевых действий. Поэтому это покажет России, что нет смысла дальше продолжать это, и это будет очень серьезный рычаг.

Идти на максимум

Основные активы России – около 210 миллиардов евро – заморожены в ЕС. Еще примерно 75 миллиардов долларов расположены в других странах G7. Первые признаки более широкой коалиции уже видны: министры финансов Великобритании и Канады присоединятся к дискуссиям вместе с коллегами из ЕС. Как глава G7 в этом году Канада может попытаться подключить США и Японию. У Вашингтона активов немного — всего около 5 миллиардов долларов, но его политическое участие придало бы проекту большее значение.

Ключевым игроком остается ЕС. Долгое время его роль в переговорах США и России по окончании войны была второстепенна. Масштабный кредит для Украины способен не только закрыть финансовые нужды Киева, но и дать Брюсселю реальное место за столом предстоящих переговоров.

Вместе с тем, описанный выше механизм кредита может привести к тому, что сама Россия заявит о необходимости снятия международной изоляции, поскольку будет считаться, что репарации Украине она уже выплатила. Однако Алексей Гончаренко замечает: Кремль вообще не планирует выплачивать никаких компенсаций, поэтому учитывать эту деталь не стоит.

- В любом случае нужно забирать эти деньги как можно скорее. Даже если представить, что где-то потом они будут учтены, это будет потом. У нас сегодня идут боевые действия, мы теряем каждый день. Передача этих средств один из путей для нас, чтобы, во-первых, держаться, а во-вторых, показать России, что эти боевые действия следует завершать, - подчеркнул он.

