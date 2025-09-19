закрыть
19 сентября 2025, пятница, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минздрав объявил об «активно занимающем нишу» в Беларуси новом виде коронавируса

  • 19.09.2025, 18:39
  • 2,872
Минздрав объявил об «активно занимающем нишу» в Беларуси новом виде коронавируса

Перечислены его характерные признаки.

В Министерстве здравоохранения 19 сентября рассказали, чем в сентябре болеют белорусы. Среди прочего, специалисты заявили и о новом виде коронавируса, который «активно занимает свою нишу» в Беларуси, отмечает telegraf.news.

Речь идет о штамме SARS-CoV-2 XFG с неофициальным названием «стратус». Это подвариант омикрона, который, по словам главного государственного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай, «не вызывает тяжелого течения заболевания».

Медики отмечают , что характерным симптомом «стратуса» является охриплость или осиплость голоса. А в целом он повторяет признаки других вариантов ковида, в том числе:

- лихорадка, озноб;

- сухой, раздражающий дыхательные пути и изнуряющий кашель;

- боль в горле;

- насморк;

- головная боль;

- общая слабость и утомляемость;

- диарея;

- ломота в мышцах.

Чего еще опасаться белорусам в сентябре?

Светлана Нечай отметила, что в сентябре, как обычно, растет заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Однако сейчас она «на уровне средних показателей за последние два года».

- В структуре традиционные негриппозные вирусы - риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным, — сообщила врач.

Она посоветовала известные меры профилактики:

- проветривать помещение;

- больше находиться на открытом воздухе;

- одеваться по погоде;

- есть фрукты и овощи.

Что касается вакцинации от гриппа, то ее медик порекомендовала сделать в октябре-ноябре.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин