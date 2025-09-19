Минздрав объявил об «активно занимающем нишу» в Беларуси новом виде коронавируса 19.09.2025, 18:39

2,872

Перечислены его характерные признаки.

В Министерстве здравоохранения 19 сентября рассказали, чем в сентябре болеют белорусы. Среди прочего, специалисты заявили и о новом виде коронавируса, который «активно занимает свою нишу» в Беларуси, отмечает telegraf.news.

Речь идет о штамме SARS-CoV-2 XFG с неофициальным названием «стратус». Это подвариант омикрона, который, по словам главного государственного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай, «не вызывает тяжелого течения заболевания».

Медики отмечают , что характерным симптомом «стратуса» является охриплость или осиплость голоса. А в целом он повторяет признаки других вариантов ковида, в том числе:

- лихорадка, озноб;

- сухой, раздражающий дыхательные пути и изнуряющий кашель;

- боль в горле;

- насморк;

- головная боль;

- общая слабость и утомляемость;

- диарея;

- ломота в мышцах.

Чего еще опасаться белорусам в сентябре?

Светлана Нечай отметила, что в сентябре, как обычно, растет заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Однако сейчас она «на уровне средних показателей за последние два года».

- В структуре традиционные негриппозные вирусы - риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным, — сообщила врач.

Она посоветовала известные меры профилактики:

- проветривать помещение;

- больше находиться на открытом воздухе;

- одеваться по погоде;

- есть фрукты и овощи.

Что касается вакцинации от гриппа, то ее медик порекомендовала сделать в октябре-ноябре.

