Минздрав объявил об «активно занимающем нишу» в Беларуси новом виде коронавируса
- 19.09.2025, 18:39
Перечислены его характерные признаки.
В Министерстве здравоохранения 19 сентября рассказали, чем в сентябре болеют белорусы. Среди прочего, специалисты заявили и о новом виде коронавируса, который «активно занимает свою нишу» в Беларуси, отмечает telegraf.news.
Речь идет о штамме SARS-CoV-2 XFG с неофициальным названием «стратус». Это подвариант омикрона, который, по словам главного государственного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай, «не вызывает тяжелого течения заболевания».
Медики отмечают , что характерным симптомом «стратуса» является охриплость или осиплость голоса. А в целом он повторяет признаки других вариантов ковида, в том числе:
- лихорадка, озноб;
- сухой, раздражающий дыхательные пути и изнуряющий кашель;
- боль в горле;
- насморк;
- головная боль;
- общая слабость и утомляемость;
- диарея;
- ломота в мышцах.
Чего еще опасаться белорусам в сентябре?
Светлана Нечай отметила, что в сентябре, как обычно, растет заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Однако сейчас она «на уровне средних показателей за последние два года».
- В структуре традиционные негриппозные вирусы - риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным, — сообщила врач.
Она посоветовала известные меры профилактики:
- проветривать помещение;
- больше находиться на открытом воздухе;
- одеваться по погоде;
- есть фрукты и овощи.
Что касается вакцинации от гриппа, то ее медик порекомендовала сделать в октябре-ноябре.