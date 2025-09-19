В Минске открыли новую улицу и дали ей старое название
- 19.09.2025, 18:56
- 1,766
Путь с окраины в центр станет быстрее и короче.
В Минске открыли новую улицу, сообщают на транспортном форуме Беларуси. Точнее будет сказать, что старой улице сделали новую трассировку и оставили прежнее название.
Это улица Чижевский в микрорайоне Лошица на месте бывшей одноименной деревни. До сих пор улица Чижевских была закрыта: тут шел активный снос домов, рядом строители реконструировали здания Лошицкой усадьбы.
Теперь улица открыта, но по новой трассировке. Мы отметили на карте красным цветом новый участок, а синим — старую улицу Чижевских.
На форуме отмечают, что новый участок пока относительно пустынный, но светофоры везде работают, водители постепенно привыкают. Также пользователи подметили, что теперь сразу две последовательные остановки общественного транспорта — и у пересечения с улицей Станислава Монюшко, и в районе памятника подпольщицам Чижевским — на павильонах подписаны «Надежды Моисеевой».