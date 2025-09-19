закрыть
19 сентября 2025, пятница, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске открыли новую улицу и дали ей старое название

  • 19.09.2025, 18:56
  • 1,766
В Минске открыли новую улицу и дали ей старое название

Путь с окраины в центр станет быстрее и короче.

В Минске открыли новую улицу, сообщают на транспортном форуме Беларуси. Точнее будет сказать, что старой улице сделали новую трассировку и оставили прежнее название.

Это улица Чижевский в микрорайоне Лошица на месте бывшей одноименной деревни. До сих пор улица Чижевских была закрыта: тут шел активный снос домов, рядом строители реконструировали здания Лошицкой усадьбы.

Теперь улица открыта, но по новой трассировке. Мы отметили на карте красным цветом новый участок, а синим — старую улицу Чижевских.

На форуме отмечают, что новый участок пока относительно пустынный, но светофоры везде работают, водители постепенно привыкают. Также пользователи подметили, что теперь сразу две последовательные остановки общественного транспорта — и у пересечения с улицей Станислава Монюшко, и в районе памятника подпольщицам Чижевским — на павильонах подписаны «Надежды Моисеевой».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин