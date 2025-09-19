закрыть
Женщинам в Беларуси нужно готовиться к повышению пенсионного возраста

  • 19.09.2025, 19:26
Женщинам в Беларуси нужно готовиться к повышению пенсионного возраста

Лукашисты готовят законопроект.

В Беларуси повышение пенсионного возраста не планируется, заявила первая зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. По ее словам, вместо этого власти нацелены готовить «рабочую смену», улучшать демографическую ситуацию и заботиться об институте семьи. «Зеркало» спросило экономиста Льва Львовского, сработает ли такой план, чтобы решить проблемы с пенсиями.

Исправить ситуацию с демографией быстро не получится

«Не планируется (повышение пенсионного возраста. — Прим. ред.), и в целом это не самоцель, — заметила Надежда Лазаревич на встрече с коллективом «Минскжелезобетон». — Задача — взрастить рабочую смену, улучшить демографическую ситуацию. Это взаимосвязанные явления. Отсюда важность заботы о молодежи, здоровье подрастающего поколения, повышении рождаемости, институте семьи вообще».

Эксперт Львовский считает, что в этих заявлениях нет никаких конкретных планов, вместо них звучат общие формулировки:

— Это заявление кажется довольно пустым — просто чтобы сказать. Хотят «взрастить рабочую смену». А альтернатива какая — не взращивать и убивать? Или слова про институт семьи — у нас что, с ним что-то не так? И как зампред Мингорисполкома собирается заботиться об институте семьи? Это общие фразы. А что конкретно они собираются делать, например, для повышения рождаемости? — задается вопросами экономист.

Аналитик обращает внимание, что законопроект о повышении возраста выхода на пенсию если и готовят и обсуждают, то не в структурах властей Минска, а в более высокопоставленных инстанциях.

— У нас большие проблемы (с демографией и перспективами пенсионного обеспечения. — Прим. ред.). Если бы их можно было решить просто взращиванием новой рабочей смены и заботой об институте семьи, то, вероятно, Лукашенко не говорил бы о 150 тысячах пакистанцев, а проблемы демографии не выносились бы на высокий уровень. Они же обсуждаются на заседаниях с разных фронтов.

Решение демографического вопроса — большой и сложный процесс, отмечает Лев Львовский.

— Как и любая большая проблема, она состоит из многих подпроблем. Некоторые вещи можно делать очень быстро. Например, открыть или легализовать частные ясли, а также школы. Или изменить законодательство так, чтобы оно включало более гибкие формы работы, — это тоже можно сделать довольно быстро. Но пока что мы в этой сфере не видим никаких изменений, кроме как в худшую сторону. Как, например, закрытие частных детсадов и школ. Все это тоже влияет на рождаемость.

Среди единичных позитивных изменений экономист напоминает о решении властей отменить с этого года ограничения по выплатам для работающих пенсионеров. Другого движения в этом направлении или реальных решений не видно, указывает Лев Львовский.

Что в силах сделать власти столицы

Аналитик отмечает, что в Минске ситуация не такая острая, как в регионах, потому что столица как раз за счет них и подпитывается.

— Конкретно в Минске в теории проблем с детсадами нет, а на практике — есть. Они у нас находятся не там, где живут семьи с детьми. И это вполне сфера ответственности Мингорисполкома, — говорит Лев Львовский. — Или когда строят новый дом, считают, сколько у людей в среднем детей — и планируют детсад. И то его начинают строить только после того, как дом сдан. Но сада оказывается недостаточно, потому что в новом доме детей больше, чем среднее количество молодых семей [по городу]. А, например, в центре города, где население более пожилое, школы и детсады с кучей пустых мест.

