Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор 19.09.2025, 19:29

Китай меняет позицию?

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Они «достигли прогресса по вопросу достижения мира между РФ и Украиной».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social и информационное агентство правительства КНР «Синьхуа».

Трамп рассказал, что у него с лидером КНР был «очень продуктивный звонок».

«Мы достигли прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok», - уточнил американский лидер.

По его словам, он и Си Цзиньпин согласовали встречу на саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Также лидеры договорились, что Трамп посетит Китай в начале следующего года, а Си Цзиньпин приедет в США в «подходящее время».

«Звонок прошел очень хорошо, мы снова поговорим по телефону, ценим одобрение сделки по TikTok и оба с нетерпением ждем встречи на АТЭС», - резюмировал американский лидер.

Что пишут китайские СМИ

По данным «Синьхуа», Трамп и Си Цзиньпин откровенно и глубоко обсудили текущие китайско-американские отношения и вопросы взаимного интереса, а также обозначили стратегические ориентиры для развития отношений.

Си Цзиньпин напомнил, что Китай и США были союзниками во времена Второй мировой. По его словам, отношения между двумя странами крайне важны.

Китайский лидер подчеркнул, что два государства могут способствовать успеху друг друга и совместному процветанию, принося пользу своим народам и всему миру. По его словам, для достижения этой цели обе стороны должны идти навстречу друг другу.

Также Си Цзиньпин посоветовал США избегать «односторонних торговых ограничений», чтобы не подрывать результаты переговоров. Он упомянул вопрос TikTok и подчеркнул, что китайское правительство уважает решение компаний и поддерживает их переговоры по рыночным правилам.

Китайский лидер выразил надежду, что США создадут для китайских компаний открытые, справедливые и равные условия для инвестиций.

Примечательно, что агентство «Синьхуа» даже не упомянуло об обсуждении вопроса завершения войны РФ против Украины между Трампом и Си Цзиньпином.

