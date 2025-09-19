Операторы СБС Украины нанесли мощный удар по россиянам 19.09.2025, 19:43

Уничтожили переправу и танки РФ.

Операторы Сил беспилотных систем (СБС) Украины уничтожили российские танки, переправу и склад с горючим.

На одном из ключевых участков фронта операторы 412-го полка Nemesis СБС нанесли результативные удары по врагу, уничтожив несколько единиц танков и гаубиц. В результате интенсивность атак россиян упала, а тактическая ситуация для подразделений Сил обороны, наоборот, улучшилась.

Кроме того, операторы уничтожили переправу и склад с горюче-смазочными материалами, в результате чего россияне потеряли возможность оперативно перебрасывать резервы и поставлять им топливо.

- Системная работа бойцов СБС сковывает маневры противника и снижает его способности к наступлению. 412-й полк Nemesis в очередной раз подтвердил статус одной из самых результативных ударных сил на этом направлении, - говорится в публикации.

Всего с начала сентября Силы беспилотных систем поразили 13611 целей, из которых 3693 - личный состав армии страны-агрессора.

