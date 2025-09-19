Политзаключенный Никита Емельянов рискует потерять зрение

Политзаключенный Никита Емельянов рискует потерять зрение1
- 19.09.2025, 19:50
Последние два года ему отказывают в получении медицинских бандеролей.
25-летний политзаключенный Никита Емельянов, осужденный на 6 лет колонии, рисует потерять зрение в заключение, пишет «Вясна».
«В тюремных камерах Никита начал терять зрение. Последние два года ему отказывают в получении медицинских бандеролей: ни витаминов, ни необходимых лекарств», — пишут правозащитники.
Никита Емельянов был задержан осенью 2019 года. В 2020 году его осудили на 7 лет колонии по статьям об «умышленном повреждении имущества» (статья 218 УК), «осквернении зданий» (статья 341 УК), «незаконных действиях в отношении оружия и взрывчатых веществ» (статья 295 УК). Позже апелляционный суд уменьшил срок до 4 лет.
В заключении его дважды переводили на тюремный режим, кроме того, суд добавил ему два года колонии по статье «о злостном неподчинении администрации колонии» (статья 411 УК).