В переговорах по гарантиям безопасности для Украины есть прогресс

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Украина достигает прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности с США и европейскими союзниками.

Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил в интервью Reuters.

- Я считаю, что мы достигаем прогресса (относительно гарантий безопасности для Украины - ред.). Я думаю, что этот очень интенсивный период обмена мнениями позволяет нам гораздо лучше и конкретнее понять, кто что готов делать, а кто что способен сделать, - сказал Кислица.

Он также предупредил европейских союзников о том, что российский диктатор Путин не остановит свою военную агрессию на границе Украины, и время для смелых действий настало сейчас.

- Если европейцы серьезно относятся к своей безопасности, им придется принимать сложные решения. Я думаю, что обязанность европейских политиков - обратиться к своим избирателям и объяснить каждой семье, почему их благополучие зависит от способности Украины защищать себя и защищать весь континент, - отметил первый заместитель министра.

Кислица назвал европейцев лучшими друзьями Киева, но отметил, что сотрудничество с США является ключевым, поскольку оно обеспечивает логистическую и воздушную поддержку, а также дает разведывательные данные, которые будут решающими для долгосрочной безопасности Украины.

Он также добавил, что еще нужно принять решение о том, будет ли Украина иметь ряд двусторонних договоров со своими европейскими союзниками, или многостороннее соглашение между несколькими странами.

