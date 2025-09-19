Что происходит на границе 1 19.09.2025, 20:17

1,516

Очередь из легковых авто в Литву – на 30 часов.

Первое время после закрытия польско-белорусской границы не было больших очередей в Литву и Латвию. Сейчас очереди появились в Литву, но это может быть обычным ростом очередей перед выходными.

В Латвию еще можно «проскочить» за час. Въезжать на легковушках с белорусскими номерами можно только в Литву и только если собственник машины имеет литовский вид на жительство или литовскую визу, передает «Белсат».

Белорусско-польская граница полностью закрыта с 12 сентября. Польша остановила работу последних пунктов пропуска на границе с Беларусью в связи с учениями «Запад-2025», но после учений не открыла границу: ждет, пока станет безопасно, и надеется, что Китай повлияет на Беларусь, хотя не похоже, чтобы Китай понес ощутимые потери от закрытия этой границы.

Очереди на белорусско-литовской границе первое время были небольшие. 19 сентября они ощутимо выросли. Это может быть как обычным повышением очередей перед выходными, но неизвестно, уменьшатся ли очереди после выходных.

Что в официальных источниках

По данным Пограничного комитета Беларуси, очереди вечером 19 сентября такие:

«Григоровщина – Патерниеки» (Латвия). Очереди легковушек нет почти неделю, автобусов в очереди от 0 до 3, грузовиков – от 290 до 345.

«Каменный Лог – Мядининкай» (Литва). В очереди 160 – 230 легковушек (очередь стала расти вечером 17 сентября), 460 – 470 большегрузов, очереди автобусов нет.

«Бенякони – Шальчининкай» (Литва). В очереди 105 – 130 легковушек (очереди тоже начали расти вечером 17 сентября), 540 – 550 большегрузов, очереди автобусов нет.

По данным литовских пограничников, в Мядининкае в очереди зарегистрированы 310 грузовиков, в Шальчининкае – 392 грузовика, а легковушек и автобусов в очереди нет.

У латвийских пограничников счетчик не работает. Похоже, что отключился счетчик и у грузового портала Cargo.lv.

Пограничный комитет Беларуси, как обычно, обвиняет в очередях соседей: утверждают, что литовцы приняли только 18% легковушек и 50% грузовиков от нормы, а латвийцы пропустили только 48% грузовиков.

Что пишут в чатах

«Григоровщина – Патерниеки» (Латвия). Из Латвии в Беларусь днем стояла небольшая очередь: 19 машин. Пройти границу можно за час-полтора. Одному пользователю удалось проехать из Беларуси в Латвию легковушкой за 50 минут на обе границы, другому не повезло: проходил границу в ту же сторону два с половиной часа. Пассажир автобуса сетует, что переход границы из Беларуси в Латвию занял аж семь с половиной часов. Очереди автобусов могут вырасти: через Латвию начали пускать рейсы в Польшу.

По словам одного водителя легковушки, латвийские пограничники досматривают поверхностно. Но пассажир автобуса пишет, что вещи смотрели на рентгене, а крепкие спиртные напитки выливали.

Уже почти год машины на белoрусских номерах не пускают в Латвию (за исключением специальных авто для людей с ограниченными возможностями), но из Латвии в Беларусь выпустят, если ехать из другой страны Евросоюза и заранее подать заявку.

«Каменный Лог – Мядининкай» (Литва). Бот одного из чатов собирает сообщения о времени ожидания и на их основе делает прогноз. Теперь бот прогнозирует: прохождение границы из Беларуси в Литву займет 23 часа легковушкой, 2 часа 18 минут автобусом; из Литвы в Беларусь – 16:18 легковушкой и 3:11 автобусом. В другом чате пишут, что очередь легковушек есть не только по белoрусскую сторону, но и по литовскую, где она растянулась на 2 км, ждать можно 20 часов. У трех разных пользователей проход границы легковушкой из Беларуси в Литву занял целых 30 часов. По литовской стороне, как пишут в чате, вещи досматривают неспешно, заставляют доставать из машин все сумки. По белoрусскую сторону, пишут, «как всегда, тотальный досмотр».

Один пользователь пишет, что около половины машин в белoрусской зоне ожидания перед границей с Литвой – на белoрусских номерах. Но пускают не всех с белoрусскими номерами. По словам одних пользователей, пускают тогда, когда собственник машины имеет литовский вид на жительство или литовскую визу. По другим, на белoрусских номерах пустят в Литву также тогда, когда есть договор о работе в Польше. Им возражают: нет, только литовские виза или ВНЖ. Путаница может быть связана с тем, что из Литвы можно выехать на белoрусских номерах независимо от того, какой страны виза или ВНЖ.

В чате про автобусы в основном не жалуются на время перехода границы – разве что одному пользователю не посчастливилось проходить границу из Литвы в Беларусь четыре с половиной часа. В этом чате больше беспокоятся о ценах на билеты и наличии билетов в продаже.

«Бенякони – Шальчининкай» (Литва). Упомянутый бот дает прогноз: прохождение границы из Беларуси в Литву займет 18:28 легковушкой, 2:10 автобусом; из Литвы в Беларусь – 14:17 легковушкой и 2:08 автобусом. В чате об этом переходе жалуются, что на машине приходится ждать перехода границы из Беларуси в Литву полные сутки, а пограничники работают очень медленно. Очередь есть и с литовской стороны – более километра.

В этом чате подтверждают: на белoрусских номерах не пустят в Литву с польской визой или польским ВНЖ – только с литовскими.

