закрыть
19 сентября 2025, пятница, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что происходит на границе

1
  • 19.09.2025, 20:17
  • 1,516
Что происходит на границе

Очередь из легковых авто в Литву – на 30 часов.

Первое время после закрытия польско-белорусской границы не было больших очередей в Литву и Латвию. Сейчас очереди появились в Литву, но это может быть обычным ростом очередей перед выходными.

В Латвию еще можно «проскочить» за час. Въезжать на легковушках с белорусскими номерами можно только в Литву и только если собственник машины имеет литовский вид на жительство или литовскую визу, передает «Белсат».

Белорусско-польская граница полностью закрыта с 12 сентября. Польша остановила работу последних пунктов пропуска на границе с Беларусью в связи с учениями «Запад-2025», но после учений не открыла границу: ждет, пока станет безопасно, и надеется, что Китай повлияет на Беларусь, хотя не похоже, чтобы Китай понес ощутимые потери от закрытия этой границы.

Очереди на белорусско-литовской границе первое время были небольшие. 19 сентября они ощутимо выросли. Это может быть как обычным повышением очередей перед выходными, но неизвестно, уменьшатся ли очереди после выходных.

Что в официальных источниках

По данным Пограничного комитета Беларуси, очереди вечером 19 сентября такие:

«Григоровщина – Патерниеки» (Латвия). Очереди легковушек нет почти неделю, автобусов в очереди от 0 до 3, грузовиков – от 290 до 345.

«Каменный Лог – Мядининкай» (Литва). В очереди 160 – 230 легковушек (очередь стала расти вечером 17 сентября), 460 – 470 большегрузов, очереди автобусов нет.

«Бенякони – Шальчининкай» (Литва). В очереди 105 – 130 легковушек (очереди тоже начали расти вечером 17 сентября), 540 – 550 большегрузов, очереди автобусов нет.

По данным литовских пограничников, в Мядининкае в очереди зарегистрированы 310 грузовиков, в Шальчининкае – 392 грузовика, а легковушек и автобусов в очереди нет.

У латвийских пограничников счетчик не работает. Похоже, что отключился счетчик и у грузового портала Cargo.lv.

Пограничный комитет Беларуси, как обычно, обвиняет в очередях соседей: утверждают, что литовцы приняли только 18% легковушек и 50% грузовиков от нормы, а латвийцы пропустили только 48% грузовиков.

Что пишут в чатах

«Григоровщина – Патерниеки» (Латвия). Из Латвии в Беларусь днем стояла небольшая очередь: 19 машин. Пройти границу можно за час-полтора. Одному пользователю удалось проехать из Беларуси в Латвию легковушкой за 50 минут на обе границы, другому не повезло: проходил границу в ту же сторону два с половиной часа. Пассажир автобуса сетует, что переход границы из Беларуси в Латвию занял аж семь с половиной часов. Очереди автобусов могут вырасти: через Латвию начали пускать рейсы в Польшу.

По словам одного водителя легковушки, латвийские пограничники досматривают поверхностно. Но пассажир автобуса пишет, что вещи смотрели на рентгене, а крепкие спиртные напитки выливали.

Уже почти год машины на белoрусских номерах не пускают в Латвию (за исключением специальных авто для людей с ограниченными возможностями), но из Латвии в Беларусь выпустят, если ехать из другой страны Евросоюза и заранее подать заявку.

«Каменный Лог – Мядининкай» (Литва). Бот одного из чатов собирает сообщения о времени ожидания и на их основе делает прогноз. Теперь бот прогнозирует: прохождение границы из Беларуси в Литву займет 23 часа легковушкой, 2 часа 18 минут автобусом; из Литвы в Беларусь – 16:18 легковушкой и 3:11 автобусом. В другом чате пишут, что очередь легковушек есть не только по белoрусскую сторону, но и по литовскую, где она растянулась на 2 км, ждать можно 20 часов. У трех разных пользователей проход границы легковушкой из Беларуси в Литву занял целых 30 часов. По литовской стороне, как пишут в чате, вещи досматривают неспешно, заставляют доставать из машин все сумки. По белoрусскую сторону, пишут, «как всегда, тотальный досмотр».

Один пользователь пишет, что около половины машин в белoрусской зоне ожидания перед границей с Литвой – на белoрусских номерах. Но пускают не всех с белoрусскими номерами. По словам одних пользователей, пускают тогда, когда собственник машины имеет литовский вид на жительство или литовскую визу. По другим, на белoрусских номерах пустят в Литву также тогда, когда есть договор о работе в Польше. Им возражают: нет, только литовские виза или ВНЖ. Путаница может быть связана с тем, что из Литвы можно выехать на белoрусских номерах независимо от того, какой страны виза или ВНЖ.

В чате про автобусы в основном не жалуются на время перехода границы – разве что одному пользователю не посчастливилось проходить границу из Литвы в Беларусь четыре с половиной часа. В этом чате больше беспокоятся о ценах на билеты и наличии билетов в продаже.

«Бенякони – Шальчининкай» (Литва). Упомянутый бот дает прогноз: прохождение границы из Беларуси в Литву займет 18:28 легковушкой, 2:10 автобусом; из Литвы в Беларусь – 14:17 легковушкой и 2:08 автобусом. В чате об этом переходе жалуются, что на машине приходится ждать перехода границы из Беларуси в Литву полные сутки, а пограничники работают очень медленно. Очередь есть и с литовской стороны – более километра.

В этом чате подтверждают: на белoрусских номерах не пустят в Литву с польской визой или польским ВНЖ – только с литовскими.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин