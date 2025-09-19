В Подмосковье покончил с собой гендиректор структуры «Росатома» 8 19.09.2025, 20:34

Александр Тюнин

Ему было 50 лет.

В Подмосковье нашли мертвым генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Тело обнаружили возле машины на дороге недалеко от леса, рядом лежало охотничье ружье и записка с жалобами на депрессию, рассказал собеседник агентства. В качестве версии рассматривается самоубийство.

Baza уточнила, что Тюнина нашли у его автомобиля в поселке Кокошкино на западе российской столицы. По данным «МК», в предсмертной записке говорилось, что он решил покончить с собой, так как устал пятый год бороться с депрессией, которая «становится все хуже». Тюнину было 50 лет, пишет The Moscow Times.

«Химпроминжиниринг» — входящая в «Росатом» научно-производственная компания, которая разрабатывает и выпускает углеродные композиты для авиации, энергетики и промышленности. Тюнин стал ее гендиректором в апреле 2016 года. Позднее компания вошла в дивизион «Перспективные материалы и технологии» под брендом Umatex, который в феврале 2023 года попал под санкции США.

Тюнин — уже 20-й топ-менеджер, погибший при загадочных обстоятельствах с начала войны в Украине. Около 10 дней назад под Калининградом нашли мертвым гендиректора компании по добыче калийно-магнивевых солей «К-Поташ Сервис» Алексея Синицына: обезглавленный труп лежал под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос.

В августе стало известно о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров «Уралкалия», и Михаила Кенина, основателя и главного акционера ГК «Самолет» — крупнейшего в России застройщика. Причины их смерти остались неизвестными.

