закрыть
19 сентября 2025, пятница, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Подмосковье покончил с собой гендиректор структуры «Росатома»

8
  • 19.09.2025, 20:34
  • 3,580
В Подмосковье покончил с собой гендиректор структуры «Росатома»
Александр Тюнин

Ему было 50 лет.

В Подмосковье нашли мертвым генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Тело обнаружили возле машины на дороге недалеко от леса, рядом лежало охотничье ружье и записка с жалобами на депрессию, рассказал собеседник агентства. В качестве версии рассматривается самоубийство.

Baza уточнила, что Тюнина нашли у его автомобиля в поселке Кокошкино на западе российской столицы. По данным «МК», в предсмертной записке говорилось, что он решил покончить с собой, так как устал пятый год бороться с депрессией, которая «становится все хуже». Тюнину было 50 лет, пишет The Moscow Times.

«Химпроминжиниринг» — входящая в «Росатом» научно-производственная компания, которая разрабатывает и выпускает углеродные композиты для авиации, энергетики и промышленности. Тюнин стал ее гендиректором в апреле 2016 года. Позднее компания вошла в дивизион «Перспективные материалы и технологии» под брендом Umatex, который в феврале 2023 года попал под санкции США.

Тюнин — уже 20-й топ-менеджер, погибший при загадочных обстоятельствах с начала войны в Украине. Около 10 дней назад под Калининградом нашли мертвым гендиректора компании по добыче калийно-магнивевых солей «К-Поташ Сервис» Алексея Синицына: обезглавленный труп лежал под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос.

В августе стало известно о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров «Уралкалия», и Михаила Кенина, основателя и главного акционера ГК «Самолет» — крупнейшего в России застройщика. Причины их смерти остались неизвестными.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин