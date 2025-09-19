Российские истребители выполнили низкий пролет над польской нефтяной платформой в Балтийском море 1 19.09.2025, 20:37

1,596

Была нарушена зона безопасности платформы.

Пограничная служба Польши сообщила, что два российских истребителя совершили низкий пролет над буровой платформой компании Petrobaltic в Балтийском море.

«Была нарушена зона безопасности платформы. Об этом было сообщено Вооруженным силам Республики Польша и другим службам», – добавили там.

Об инциденте стало известно в тот же день, когда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного России и выразил ему протест.

