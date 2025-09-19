закрыть
19 сентября 2025, пятница, 21:16
Какая погода ждет белорусов в выходные

  • 19.09.2025, 20:41
Какая погода ждет белорусов в выходные

Прогноз на 20-22 сентября.

20 сентября погоду в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, по западу Беларуси до +16°С, максимальная днем составит от +18°С по северо-востоку до +27°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать.

21-22 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс, лишь днем 22 сентября по северо-западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность.

21 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +22..+29°С.

22 сентября преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем составит от +21°С по северу до +29°С по югу.

