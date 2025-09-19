«Он напоминает Гитлера»: Келлог назвал настоящие военные цели Путина 4 19.09.2025, 20:47

«Мы должны остановить его сейчас».

Российский диктатор Путин хочет возродить империю. Поэтому в случае захвата Украины может напасть на страну НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога The Telegraph.

По его словам, Путин - агент КГБ, он никогда не переставал им быть и не понимает Запад.

«Он притворяется, что не разговаривает на английском, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор», - заявил он.

Келлог подчеркнул, что если РФ завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Поскольку Путин хочет возродить Российскую империю.

«Он напоминает Гитлера, который в 1938 году в Мюнхене сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас», - заявил спецпредставитель Трампа.

Кроме того, он убежден, что запуск Россией беспилотников в Польшу на прошлой неделе был преднамеренным. По его мнению, это испытание - способ проверить, как отреагирует Запад.

Келлог также заявил, что агрессивным заявлениям Путина о том, что РФ является сильной ядерной державой, нужно противостоять, а не избегать их.

