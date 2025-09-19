«Россия встала в колею, которая ведет к дефолту»
- 19.09.2025, 21:59
Всех будут «сбрасывать с корабля».
Россия встала в колею, которая ведет к дефолту. Ситуация дошла до того, что 90% выручки от продажи облигаций идет на покрытие старых долгов.
Об этом заявил экономист Игорь Липсиц в интервьюжурналисту Дмитрию Гордону.
- Они считают, что это нормально, но я сомневаюсь, что это нормально. Это могло быть нормально, когда были большие нефтегазовые доходы, то есть приходил какой-то внешний чистый поток. Денежка лилась, фонтаном била, я бы даже сказал, а теперь – извините, нет, – сказал эксперт.
Аналитик указал на недавнее выступление министра финансов РФ Антона Силуанова, которое свидетельствует о том, что российское правительство уже смирилось с предстоящим периодом низких цен на нефть.
- Силуанов выступил на очередном заседании и сказал, что они закладывают в бюджет ежегодно снижение цены отсечения по нефти на 1 доллар до 2030 года. Это значит, что правительство России уже смирилось с тем, что в ближайшие пять лет цена нефти на мировом рынке будет неуклонно падать. Это значит, что Россия будет иметь всегда все меньше дохода от нефти. И тогда, соответственно, ей нужно будет искать какие-то деньги, – добавил экономист.
По словам собеседника, в таких условиях власти РФ будут вынуждены идти на радикальные шаги. Скорее всего, это будет очень сильное сокращение социальных расходов.
- Сейчас всех будут сбрасывать с корабля, все, что можно, урезать. Но это все равно не спасет Россию. Тут нужны доходы, а с доходами плохо, – отметил экономист.
Россия в процессе распада
По мнению Липсица, Россия находится в ситуации «очень сильного распада экономических основ своего существования». Такая ситуация создает угрозу существованию самой страны.
- Когда кончаются у России деньги, то ничто другое Россию не скрепляет, – подчеркнул собеседник.
Экономист привел в пример распад СССР, который казался «нерушимой державой», и отметил, что никакие спецслужбы и другие представители силового блока ситуацию не исправят. Во время того же развала СССР «все разбежались», как только Москва перестала давать деньги.