В Литве после провокации против Эстонии напомнили, как Турция сбила российский Су-24
- 19.09.2025, 22:53
«Страны НАТО должны быть решительными».
Министр обороны Литвы Довите Шакалиене после нарушения эстонского воздушного пространства напомнила, как в 2015 году Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, который не реагировал на предупреждения.
Как сообщает «Европейская правда», об этом она написала на Х.
По словам Шакалиене, инцидент с российскими истребителями является «еще одним убедительным свидетельством» необходимости операции НАТО «Восточный страж» по усиленному патрулированию восточного фланга.
«Северо-восточная граница НАТО испытывается не просто так. Мы должны быть решительными», – добавила она.
В своем посте министр обороны Литвы также написала, что «Турция показала пример 10 лет назад», назвав это «пищей для размышлений».
Речь идет об инциденте в ноябре 2015 года, когда Турция сбила над Сирией российский (по версии Путина – «беззащитный») бомбардировщик Су-24.
По данным турецких властей, российский самолет не реагировал на предупреждения и был сбит ради защиты суверенитета Турции. Путин тогда назвал инцидент «ударом в спину, нанесенным пособниками террористов».
Отношения Анкары и Москвы после этого ухудшились и начали налаживаться после извинений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.