СМИ: Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС 2.09.2025, 1:06

Позиция Нью-Дели тесно связана с дружественными отношениями Азербайджана с Пакистаном.

Международный новостной канал в Азербайджане AnewZ сообщил, что Индия в очередной раз заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Китай подтвердил свою поддержку заявки Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В то же время чиновники, знакомые с ситуацией, сообщили AnewZ, что решение Индии заблокировать этот процесс противоречит принципам многосторонней дипломатии и «шанхайскому духу», которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки», — говорится в канале.

Один инсайдер отметил, что этот шаг «не меняет курс Азербайджана», а скорее демонстрирует международному сообществу «ограниченный и близорукий характер политики Индии».

