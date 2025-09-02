СМИ: Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
- 2.09.2025, 1:06
Позиция Нью-Дели тесно связана с дружественными отношениями Азербайджана с Пакистаном.
Международный новостной канал в Азербайджане AnewZ сообщил, что Индия в очередной раз заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Китай подтвердил свою поддержку заявки Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В то же время чиновники, знакомые с ситуацией, сообщили AnewZ, что решение Индии заблокировать этот процесс противоречит принципам многосторонней дипломатии и «шанхайскому духу», которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки», — говорится в канале.
Один инсайдер отметил, что этот шаг «не меняет курс Азербайджана», а скорее демонстрирует международному сообществу «ограниченный и близорукий характер политики Индии».