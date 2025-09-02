Бессент рассказал, как США могут отреагировать на удары РФ по Украине 2.09.2025, 2:31

Вашингтон рассматривает санкции.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении санкций против России после того, как глава Кремля Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о достижении мира. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News.

«Я думаю, что все на столе. Президент Путин, после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, сделал противоположное тому, что он заявлял, что хочет сделать. На самом деле, он, в самый отвратительный, самый отвратительный способ, усилил бомбардировки», - говорил Бессент.

Министр финансов добавил, для «президента Трампа все варианты остаются открытыми, и я думаю, что мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе».

