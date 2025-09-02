В Пуховичском районе пожилая женщина с коляской переходила железнодорожные пути и погибла 2.09.2025, 4:00

Трагический случай произошел 31 августа.

Трагический случай произошел 31 августа около 20:50 на остановке Веселовский в Пуховичском районе.

Машинист поезда маршрута Минск — Осиповичи включил экстренное торможение, когда заметил 75-летнюю жительницу Минска, которая пыталась перебежать пути по пешеходному настилу с тележкой в руках.

Женщина, однако, упала на рельсы, поэтому избежать наезда не удалось. От полученных травм она скончалась еще до приезда скорой помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com