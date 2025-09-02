В Пуховичском районе пожилая женщина с коляской переходила железнодорожные пути и погибла
- 2.09.2025, 4:00
Трагический случай произошел 31 августа.
Трагический случай произошел 31 августа около 20:50 на остановке Веселовский в Пуховичском районе.
Машинист поезда маршрута Минск — Осиповичи включил экстренное торможение, когда заметил 75-летнюю жительницу Минска, которая пыталась перебежать пути по пешеходному настилу с тележкой в руках.
Женщина, однако, упала на рельсы, поэтому избежать наезда не удалось. От полученных травм она скончалась еще до приезда скорой помощи.