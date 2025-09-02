В России из СИЗО сбежали двое осужденных за попытку поджечь военкомат 2.09.2025, 5:09

Побег произошел 31 августа.

В городе Екатеринбург в России из СИЗО-1 сбежали двое заключенных. Об этом 1 сентября сообщает местное издание E1.ru со ссылкой на силовиков.

По данным медиа, побег произошел 31 августа.

Они «могут обвиняться» по статье «террористический акт» за попытку поджечь военкомат.

Издание показало ориентировки, которые были разосланы в подразделения полиции.

На одной ориентировке имя и фамилия заретушированы, но указано, что срок заключенный начал отбывать в марте 2025 года и должен находиться в тюрьме до ноября 2032 года (то есть семь лет).

Фамилия второго – Иван Корюков. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Telegram-канал Baza пишет, что побег произошел через крышу, беглецам 24 года (Александр Ч.) и 25 лет (Иван К.). "Медуза" уточняла, что фамилия второго – Черепанов.

«Ивана и Александра задержали в мае 2023 года у военкомата Кировского и Октябрьского районов. При себе у них находилась канистра с пятью литрами бензина. По версии следствия, они планировали поджечь военкомат – за это неизвестные обещали им 40 тыс. руб., – сообщил паблик.

«Медуза» обратила внимание, что в военкомате признали, что самого поджога не было.

