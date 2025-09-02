Гиркин раскритиковал летнее наступление России
Украина дала отпор.
России за это лето не удалось прорвать оборону Украины ни на одном из участков фронта и этот факт российский военный преступник Игорь Гиркин, который был бывшим министром обороны самопровозглашенной «ДНР» и воевал против Украины, назвал «стыдом», пишет Telegram-канал «Украина Online».
«Это стыд. Мы за лето не прорвали ни один из участков фронта. За 16 месяцев завершили штурм Часового Яра, а в это время Украина разрешила выезд за границу молодежи», – отметил Гиркин.
Он имел в виду недавнее решение Кабинета министров Украины разрешить молодым юношам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за границу.
По мнению российского террориста, этот факт говорит о многом.
«Если бы Украина находилась на последнем издыхании, в стране уже начался бы призыв 16-летних, а у них все хорошо», – добавил Гиркин.