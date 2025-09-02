Эта история напоминает анекдот
Пенсии — это хорошо, но денег у властей хватает только на показуху.
История пенсионерки из Березы, угодившей на нары при попытке пробиться к Лукашенко с жалобой на маленькую пенсию, напоминает старый анекдот, пишет «Салiдарнасць».
Тот самый, в котором маленький сын просит у любящего выпить отца пломбир. А отец и говорит: «Сынок, мороженое — это, конечно хорошо. Но денег у нас хватит только на пиво».
Пенсии — это хорошо, но денег у «слуг народа» хватает только на показуху. На шампунь для коров, чтобы не вляпаться в историю, как в «Купаловском» в 2019-м. На марафет в центре города, через который провезут вождя.
На замену не старой еще плитки на более новую в городках, которые будут принимать «дажынки». На масштабные празднества на фоне дефицита картофеля и яблок. На убыточные и потемкинские колхозы.
На заре своей карьеры Лукашенко заработал славу «народного» президента, лично бросаясь решать поступавшие к нему со всей страны проблемы и жалобы.
Но очень скоро все изменилось. Первых коров и телят начали мыть с шампунем спустя три года после первого его избрания. А дальше показуха расцвела буйным цветом. И радует взор правителя по сей день. Ну, а то, что пенсии так и не выросли, так на это есть ответ — в Березе наглядно продемонстрировали.