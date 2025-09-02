Переломный момент для Украины 1 Эндрю Таннер

2.09.2025, 7:51

7,372

ВСУ готовят осенний сюрприз для россиян.

Как и ожидалось, Москва вновь усилила интенсивность своих авиационных и ракетных ударов, однако в настоящее время Украина, безусловно, выглядит сильнее в этом противостоянии.

В последнее время украинцы сосредоточились на двух типах целей: топливная инфраструктура — особенно нефтеперерабатывающие заводы — и железные дороги, включая как мосты, так и поезда. Используя ударные дроны для установки достаточного количества противотанковых мин, чтобы обрушить мост, отправляя дроны-камикадзе для вывода из строя значительной части вражеских мощностей по переработке нефти, а также нанося удары по железнодорожным узлам с помощью БПЛА и, возможно, новых крылатых ракет «Фламинго», украинцы явно наносят противнику серьёзный урон.

И даже если не учитывать высокую вероятность того, что Украина осенью представит собственные проекты баллистических ракет средней и малой дальности, способные соперничать с ATACMS, уже сейчас возможность производить тридцать крупных крылатых ракет в месяц, а к концу осени — более двухсот, становится почти переломным моментом в борьбе за Украину. Поскольку «Фламинго» — это крупные крылатые ракеты, значительное их количество будет сбито, но использование ложных целей и ударных дронов практически гарантирует, что при залповом запуске хотя бы часть ракет достигнет цели и нанесёт разрушительный удар по любому объекту на сотни километров вглубь империи. Боеголовки и топливо ещё можно оптимизировать, так что заявленная максимальная дальность в три тысячи километров действительно достижима — даже с учётом необходимого маневрирования для обмана ПВО — если удастся уменьшить размер боевой части без потери поражающей способности.

Стратегические удары сами по себе не выигрывают войн, но их воздействие на империю Путина может оказаться куда разрушительнее, чем его собственные атаки на Украину.

Эндрю Таннер, New Voice

