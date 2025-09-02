«Беларусь должна судить виновников тоталитарного режима» 1 2.09.2025, 7:52

3,356

Какие вызовы ждут белорусов после ухода Лукашенко.

Какие основные вызовы необходимо преодолеть, чтобы Беларусь стала страной Евросоюза? Об этом сайт Charter97.org спросил бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса:

— Первый вызов — это Лукашенко, но затем, на следующий день, — те же масштабные реформы, которые Эстония провела в 1991–1994 годах. Жесткие радикальные реформы, которые вернут экономику в рыночное русло. Конечно, нужно судить виновников тоталитарного режима. Затем, как только реформы начнутся (и если они будут продолжены), Беларусь сможет вступить в Европейский союз, но это займет много времени.

Эстония обрела независимость в 1991 году, а вступили мы в Европейский союз в 2004 году. Мы были одними из самых быстрых. Все вступили в 2004 году, но, на самом деле, мы могли бы присоединиться и раньше. Но затем Европейская комиссия решила замедлить процесс для нас и для чехов просто потому, что не хотела, чтобы все было пошагово. Они просто сказали: «Давайте примем их всех сразу». Поэтому нам пришлось ждать.

