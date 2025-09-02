закрыть
2 сентября 2025, вторник
«Беларусь должна судить виновников тоталитарного режима»

1
  • 2.09.2025, 7:52
  • 3,356
«Беларусь должна судить виновников тоталитарного режима»

Какие вызовы ждут белорусов после ухода Лукашенко.

Какие основные вызовы необходимо преодолеть, чтобы Беларусь стала страной Евросоюза? Об этом сайт Charter97.org спросил бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса:

— Первый вызов — это Лукашенко, но затем, на следующий день, — те же масштабные реформы, которые Эстония провела в 1991–1994 годах. Жесткие радикальные реформы, которые вернут экономику в рыночное русло. Конечно, нужно судить виновников тоталитарного режима. Затем, как только реформы начнутся (и если они будут продолжены), Беларусь сможет вступить в Европейский союз, но это займет много времени.

Эстония обрела независимость в 1991 году, а вступили мы в Европейский союз в 2004 году. Мы были одними из самых быстрых. Все вступили в 2004 году, но, на самом деле, мы могли бы присоединиться и раньше. Но затем Европейская комиссия решила замедлить процесс для нас и для чехов просто потому, что не хотела, чтобы все было пошагово. Они просто сказали: «Давайте примем их всех сразу». Поэтому нам пришлось ждать.

