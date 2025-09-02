Путин заискивает
- Владимир Пастухов
- 2.09.2025, 8:06
- 4,098
Россия ломится туда, где её не ждут.
Путин в Китае, подобно герою Никиты Михалкова, выглядит «своим среди чужих» (впрочем, обратное тоже верно, так как в Европе он — «чужой среди своих»). Дело не в том, что Россия пошла на Юг, хотя логичней было бы оставаться на Севере. Дело в том, что Путин пытается изобразить дело так, что он и есть Юг, а он — не он. Чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть на протокольное фото (Лукашенко не в счет, он тут пролётом). Хотя можно было и просто в зеркало посмотреть.
Россия, заискивая, ломится туда, где ее не ждут, где ей никогда не будет доверия, где она всегда будет на вторых ролях, даже стоя в одной шеренге с другими сателлитами Китая. В подобных случаях обычно лучше дружить, соблюдая дистанцию, чем пытаться сойти за своего парня. Россия вряд ли найдет себе здесь достойное место — ведь перебежчиков не любят нигде. А она — перебежчик, который приехал «на Юга» с «Северов» в краткосрочный исторический отпуск.
Владимир Пастухов, Telegram