Путин заискивает Владимир Пастухов

2.09.2025, 8:06

4,098

Владимир Пастухов

Россия ломится туда, где её не ждут.

Путин в Китае, подобно герою Никиты Михалкова, выглядит «своим среди чужих» (впрочем, обратное тоже верно, так как в Европе он — «чужой среди своих»). Дело не в том, что Россия пошла на Юг, хотя логичней было бы оставаться на Севере. Дело в том, что Путин пытается изобразить дело так, что он и есть Юг, а он — не он. Чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть на протокольное фото (Лукашенко не в счет, он тут пролётом). Хотя можно было и просто в зеркало посмотреть.

Россия, заискивая, ломится туда, где ее не ждут, где ей никогда не будет доверия, где она всегда будет на вторых ролях, даже стоя в одной шеренге с другими сателлитами Китая. В подобных случаях обычно лучше дружить, соблюдая дистанцию, чем пытаться сойти за своего парня. Россия вряд ли найдет себе здесь достойное место — ведь перебежчиков не любят нигде. А она — перебежчик, который приехал «на Юга» с «Северов» в краткосрочный исторический отпуск.

Владимир Пастухов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com