Путин заискивает

  • Владимир Пастухов
  • 2.09.2025, 8:06
  • 4,098
Путин заискивает
Владимир Пастухов

Россия ломится туда, где её не ждут.

Путин в Китае, подобно герою Никиты Михалкова, выглядит «своим среди чужих» (впрочем, обратное тоже верно, так как в Европе он — «чужой среди своих»). Дело не в том, что Россия пошла на Юг, хотя логичней было бы оставаться на Севере. Дело в том, что Путин пытается изобразить дело так, что он и есть Юг, а он — не он. Чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть на протокольное фото (Лукашенко не в счет, он тут пролётом). Хотя можно было и просто в зеркало посмотреть.

Россия, заискивая, ломится туда, где ее не ждут, где ей никогда не будет доверия, где она всегда будет на вторых ролях, даже стоя в одной шеренге с другими сателлитами Китая. В подобных случаях обычно лучше дружить, соблюдая дистанцию, чем пытаться сойти за своего парня. Россия вряд ли найдет себе здесь достойное место — ведь перебежчиков не любят нигде. А она — перебежчик, который приехал «на Юга» с «Северов» в краткосрочный исторический отпуск.

Владимир Пастухов, Telegram

