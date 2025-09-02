закрыть
«Украинцы нас бьют!»

7
  • 2.09.2025, 8:26
  • 5,086
«Украинцы нас бьют!»
Евгений Гольман

Z-пропаганда обвиняет Кремль в предательстве.

В Z-сообществе нарастает гнев и разочарование на фоне топливного кризиса, который охватил Россию и оккупированные территории. Пропагандист Евгений Гольман вышел из себя и обвинил Кремль в предательстве из-за дефицита бензина.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Гольман эмоционально отреагировал на катастрофическую ситуацию с бензином и прямо обвинил путинский режим в провале. По его словам, российская власть не способна защитить стратегические объекты и фактически предала собственных граждан.

«Посмотрите, что произошло в Самаре – бьют нефтезаводы! Почему? Да потому что это правильная война для украинцев! А мы резинку тянем, волынку дуем… Давно бы уже перебили бы мосты все, НПЗ. Но почему-то, я это не понимаю, этого не происходит. Украинцы нас бьют! Как только какие переговоры, еще сильнее бьют и бьют. Уже в Луганске не заправишься, дай бог 10-20 литров дадут, потому что инфраструктуру они бьют. Им помогают враги, которые засели у нас у власти… За 50 лет они нас расчленили, растлили, разожрали, распили, продали нам «ножки Буша» эти, сникерсы! (…) Берега потеряли!» – заявил разгневанный Z-военкор.

Эти слова фактически подтверждают: удары по нефтяной инфраструктуре Украины имеют колоссальное влияние на внутреннюю ситуацию в России. Даже пропагандисты признают, что кризис топлива бьет по самой системе.

Написать комментарий 7

