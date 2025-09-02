Турчин разоблачил Лукашенко 2.09.2025, 8:37

3,862

Александр Турчин (в центре)

Ценовой эксперимент провален.

Посещая в Слуцке сырзавод и мясокомбинат, глава правительства Александр Турчин высказался о ценовой политике. И тем самым фактически разоблачил эксперимент Лукашенко по сдерживанию цен, пишет «Салiдарнасць».

— Посещая предприятия, я убедился, что решение, которое было принято еще в апреле правительством, было правильным. Напомню, оно состояло в том, что наши производители, которые находятся на территории нашей страны, могли поднять уровень цен до рентабельности, которая сложилась у них за три предыдущих года, — заявил премьер (цитируется по БЕЛТА).

Говоря о посещаемых предприятиях, Турчин отметил, что уровень рентабельности у слуцких сыроваров составляет порядка 6%, а на мясокомбинате — не более 10%.

— Это ответственный подход наших производителей. Они подняли цену до минимально возможных размеров, которые позволяют им функционировать с прибылью. При этом рентабельность должна быть такого уровня, чтобы позволяла реализовывать масштабные инвестпроекты, — похвалил и напутствовал слуцких производителей Турчин.

По сути, чиновник признался, что из-за игр с ценами госпредприятия работали себе в убыток, плодя долги.

А дальше глава правительства вступил в спор с самим собой. Сперва он рассказал, что производства в небольших населенных пунктах не закрываются, приведя в пример сырный цех Слуцкого комбината в Холопеничах Крупского района:

— Мы понимаем, что если его закроем, то другой работы для людей, которые там живут, просто не будет. И это все скажется на развитии этого поселка в целом. Поэтому это осознанное решение, что такие предприятия остаются в малых населенных пунктах и в райцентрах.

Такую заботу премьер пояснил «социальной стабильностью и социальной ответственностью руководителей предприятий».

И тут же рассказал об агрокомбинате «Дзержинский» — крупнейшем агропромышленном холдинге, «предприятия которого, наверное, расположены почти во всех районах Минской области».

— Уверен, что в скором времени он начнет масштабироваться и за пределы Минской области. Когда правильно построена экономика, как раз вот на таких объемах и достигается максимальный экономический эффект. Ключевой момент — это экономическая эффективность. Она должна быть во всем.

Тут, как говорится в известном анекдоте, либо крестик либо трусы. Но у чиновников, видимо, не возникает противоречия, когда они с одинаковым упорством оправдывают существование убыточных предприятий и требуют экономической эффективности во всем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com