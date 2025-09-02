закрыть
2 сентября 2025, вторник, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турчин разоблачил Лукашенко

  • 2.09.2025, 8:37
  • 3,862
Турчин разоблачил Лукашенко
Александр Турчин (в центре)

Ценовой эксперимент провален.

Посещая в Слуцке сырзавод и мясокомбинат, глава правительства Александр Турчин высказался о ценовой политике. И тем самым фактически разоблачил эксперимент Лукашенко по сдерживанию цен, пишет «Салiдарнасць».

— Посещая предприятия, я убедился, что решение, которое было принято еще в апреле правительством, было правильным. Напомню, оно состояло в том, что наши производители, которые находятся на территории нашей страны, могли поднять уровень цен до рентабельности, которая сложилась у них за три предыдущих года, — заявил премьер (цитируется по БЕЛТА).

Говоря о посещаемых предприятиях, Турчин отметил, что уровень рентабельности у слуцких сыроваров составляет порядка 6%, а на мясокомбинате — не более 10%.

— Это ответственный подход наших производителей. Они подняли цену до минимально возможных размеров, которые позволяют им функционировать с прибылью. При этом рентабельность должна быть такого уровня, чтобы позволяла реализовывать масштабные инвестпроекты, — похвалил и напутствовал слуцких производителей Турчин.

По сути, чиновник признался, что из-за игр с ценами госпредприятия работали себе в убыток, плодя долги.

А дальше глава правительства вступил в спор с самим собой. Сперва он рассказал, что производства в небольших населенных пунктах не закрываются, приведя в пример сырный цех Слуцкого комбината в Холопеничах Крупского района:

— Мы понимаем, что если его закроем, то другой работы для людей, которые там живут, просто не будет. И это все скажется на развитии этого поселка в целом. Поэтому это осознанное решение, что такие предприятия остаются в малых населенных пунктах и в райцентрах.

Такую заботу премьер пояснил «социальной стабильностью и социальной ответственностью руководителей предприятий».

И тут же рассказал об агрокомбинате «Дзержинский» — крупнейшем агропромышленном холдинге, «предприятия которого, наверное, расположены почти во всех районах Минской области».

— Уверен, что в скором времени он начнет масштабироваться и за пределы Минской области. Когда правильно построена экономика, как раз вот на таких объемах и достигается максимальный экономический эффект. Ключевой момент — это экономическая эффективность. Она должна быть во всем.

Тут, как говорится в известном анекдоте, либо крестик либо трусы. Но у чиновников, видимо, не возникает противоречия, когда они с одинаковым упорством оправдывают существование убыточных предприятий и требуют экономической эффективности во всем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип