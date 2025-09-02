Турчин разоблачил Лукашенко
- 2.09.2025, 8:37
- 3,862
Ценовой эксперимент провален.
Посещая в Слуцке сырзавод и мясокомбинат, глава правительства Александр Турчин высказался о ценовой политике. И тем самым фактически разоблачил эксперимент Лукашенко по сдерживанию цен, пишет «Салiдарнасць».
— Посещая предприятия, я убедился, что решение, которое было принято еще в апреле правительством, было правильным. Напомню, оно состояло в том, что наши производители, которые находятся на территории нашей страны, могли поднять уровень цен до рентабельности, которая сложилась у них за три предыдущих года, — заявил премьер (цитируется по БЕЛТА).
Говоря о посещаемых предприятиях, Турчин отметил, что уровень рентабельности у слуцких сыроваров составляет порядка 6%, а на мясокомбинате — не более 10%.
— Это ответственный подход наших производителей. Они подняли цену до минимально возможных размеров, которые позволяют им функционировать с прибылью. При этом рентабельность должна быть такого уровня, чтобы позволяла реализовывать масштабные инвестпроекты, — похвалил и напутствовал слуцких производителей Турчин.
По сути, чиновник признался, что из-за игр с ценами госпредприятия работали себе в убыток, плодя долги.
А дальше глава правительства вступил в спор с самим собой. Сперва он рассказал, что производства в небольших населенных пунктах не закрываются, приведя в пример сырный цех Слуцкого комбината в Холопеничах Крупского района:
— Мы понимаем, что если его закроем, то другой работы для людей, которые там живут, просто не будет. И это все скажется на развитии этого поселка в целом. Поэтому это осознанное решение, что такие предприятия остаются в малых населенных пунктах и в райцентрах.
Такую заботу премьер пояснил «социальной стабильностью и социальной ответственностью руководителей предприятий».
И тут же рассказал об агрокомбинате «Дзержинский» — крупнейшем агропромышленном холдинге, «предприятия которого, наверное, расположены почти во всех районах Минской области».
— Уверен, что в скором времени он начнет масштабироваться и за пределы Минской области. Когда правильно построена экономика, как раз вот на таких объемах и достигается максимальный экономический эффект. Ключевой момент — это экономическая эффективность. Она должна быть во всем.
Тут, как говорится в известном анекдоте, либо крестик либо трусы. Но у чиновников, видимо, не возникает противоречия, когда они с одинаковым упорством оправдывают существование убыточных предприятий и требуют экономической эффективности во всем.