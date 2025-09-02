В Беларуси продают сахар по шокирующей цене

В Беларуси продают сахар по шокирующей цене1
Сложно поверить глазам.
На одной из заправок читатели tochka.by, стоя в очереди, изучали витрину и словили шок – от цены на сахар.
Сразу отметим, что он был не обычным, а «Леденцовым» на палочке. Но это все-таки сахар.
Если смотреть на цену за штуку (8 г), сразу можно и не осознать, насколько это дорого. Один такой кристальный леденец стоит Br1,09. Но и это отнюдь не мало, если сравнить, например, с какой-нибудь вафелькой, за которую тоже придется отдать около рубля.
Но настоящий шок кроется в цене за килограмм – Br136,25.
К слову, в сервисе доставки продуктов сахар «Леденцовый» стоит примерно столько же.
Сахарные кристаллы – «особый шарм»
Выяснили, что производит его Городейский сахарный комбинат. На сайте предприятия указано, что «применение леденцового сахара придаст особый шарм и дополнит любой напиток: кофе, чай, коктейль, глинтвейн, грог, пунш».
Его предлагают опускать в чашку с напитком вместо ложечки сахара.
Посмотрели и прайс предприятия. Цена за штуку (8 г) – Br0,6.
Пока товар доходит до торговых объектов, он дорожает примерно на 80%.