«Сколько населения останется в Беларуси?» 2.09.2025, 8:52

Как власти борются за красивые цифры в статистике.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, почему выехавшим из Беларуси практически нереально продать недвижимость:

— Моя семья находится в вынужденной эмиграции уже третий год. В Минске у нас осталась квартира, в которой мы успели пожить чуть больше года. Мы сдавали её в аренду. Но после того, как наши квартиранты съехали, мы решили, что сидеть и ждать, что будет, не вариант. Ведь жизнь идёт, и мы должны тоже двигаться дальше.

Мы начали думать, как нам продать этот «чемодан без ручки», потому что жильё вроде как есть, а сами мы ютимся по чужим углам и платим за аренду намного больше, чем получаем в Минске.

Обратились к риелтору, который когда-то помогал нам с покупкой этой квартиры. Однако агент сразу сказал, что квартиру вроде нашей продать нереально. Мы отложили этот вопрос на год и снова пустили квартирантов.

Недавно обратились к другому риелтору и услышали такой ответ: сегодня выписка через суд фактически невозможна. Потому что этот вопрос лежит не в юридической плоскости, а в политической.

Мы с мужем начали обсуждать ситуацию и пришли к выводу: людей из страны выдавливают дальше, но на бумаге хотят сохранить красивые цифры зарегистрированных. Ведь если всех желающих выписать, то сколько населения останется в Беларуси?

Как потом народу объяснить, что за 30 лет правления диктатора белорусов с 10 миллионов осталось едва ли 8? Наверное, от хорошей жизни покупали себе домики на берегу моря и наслаждаются своим Dolce vita…

