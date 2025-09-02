закрыть
Sky News: Москва посылает сигнал

  • 2.09.2025, 9:01
  • 3,630
Момент для «атаки» на самолет Урсулы фон дер Ляйен был выбран неслучайно.

Болгарские власти заявили, что подозревают Россию в преднамеренном глушении системы GPS самолета, на борту которого находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это рассматривается как попытка запугивания или даже прямая угроза.

Любопытно, что предполагаемое вмешательство произошло в момент, когда Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России, а европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины и пытаются убедить США занять более жёсткую позицию, пишет Sky News.

Инцидент совпал с четырехдневным туром главы Еврокомиссии по странам ЕС, граничащим с Россией или расположенным рядом. По словам её пресс-секретаря, фон дер Ляйен «воочию видела повседневные вызовы и угрозы со стороны России и её прокси».

Подобные действия европейские лидеры и НАТО неоднократно относили к элементам гибридной войны, которую Москва ведёт с начала полномасштабного вторжения в Украину. В её арсенале — кибератаки, глушение навигационных систем, а также попытки шпионажа за объектами Альянса.

Эксперты отмечают, что подобные «атаки» не только продолжаются, но и будут усиливаться по мере наращивания давления ЕС на Москву. В частности, недавно в Германии зафиксировали неопознанные дроны, следившие за передвижением войск НАТО через Восточную Германию и Тюрингия на восточный фронт — для доставки боеприпасов Украине.

По данным СМИ, это вполне могло быть частью разведывательной операции России, ведь внимание дронов было сосредоточено именно на перемещении сил НАТО.

