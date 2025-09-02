закрыть
2 сентября 2025, вторник, 9:40
Reuters: Сербия восстала

  • 2.09.2025, 9:11
  • 1,810
Reuters: Сербия восстала
Фото: REUTERS/Marko Djurica

В Белграде десятки тысяч требуют досрочных выборов.

В Белграде 1 сентября прошла многотысячная демонстрация с требованием досрочных парламентских выборов. Аналогичные, но меньшие по масштабу акции состоялись и в других городах Сербии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные источники, протестующие требуют смены власти и надеются отстранить правящую партию президента Александра Вучича.

Шествие началось в 19:00 от старого железнодорожного вокзала Белграда — в память о жертвах обрушения вокзала в Новом Саде в прошлом году. Именно эта трагедия стала «спусковым крючком» для массовых акций протеста, которые продолжаются в Сербии с конца 2024 года.

По оценкам организаторов, на белградскую акцию вышли десятки тысяч человек.

Фото: REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
