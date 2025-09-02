Reuters: Сербия восстала
В Белграде десятки тысяч требуют досрочных выборов.
В Белграде 1 сентября прошла многотысячная демонстрация с требованием досрочных парламентских выборов. Аналогичные, но меньшие по масштабу акции состоялись и в других городах Сербии.
Как сообщает Reuters со ссылкой на местные источники, протестующие требуют смены власти и надеются отстранить правящую партию президента Александра Вучича.
Шествие началось в 19:00 от старого железнодорожного вокзала Белграда — в память о жертвах обрушения вокзала в Новом Саде в прошлом году. Именно эта трагедия стала «спусковым крючком» для массовых акций протеста, которые продолжаются в Сербии с конца 2024 года.
По оценкам организаторов, на белградскую акцию вышли десятки тысяч человек.