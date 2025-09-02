Белоруска ответила на рассуждения Лукашенко о магазинах 2.09.2025, 9:18

Стоит посмотреть правде в глаза.

На совещании 26 августа Александр Лукашенко снова озаботился ситуацией в торговле, особенно на селе. Политик потребовал привести туда крупные торговые сети. Читательница сайта Charter97.org ответила на рассуждения диктатора:

— Всё своё детство я провела в деревне, и наше село тогда наполнялось детским смехом, мычанием коров, хрюканьем свиней и вечерними посиделками женщин на скамейках. Ну и, конечно, «несанкционированными сходками» у магазина в ожидании свежего хлеба.

Но как-то в начале 2000-х наш магазин неожиданно закрыли на ремонт-модернизацию. Обещали, что через месяц наш «центр вселенной» наполнится новыми продуктами и оборудованием. А жителям деревни на плечи «временно» легло тяжёлое испытание — ездить в магазин в соседнее село за 3 километра или в районный центр за 10. Но местные себя подбадривали, мол, месяц пролетит быстро, и мы снова будем жить, как раньше.

Месяц шёл за месяцем, а магазин так и не открылся. На жалобы жителей к нам в деревню начала ездить автолавка. С момента ликвидации стационарного магазина можно отсчитывать упадок нашего поселка.

Сначала исчезли дети — родители перестали привозить их к бабушкам и дедушкам на каникулы. Потом жители с детьми прилагали все усилия, чтобы уехать в районный центр, ведь на одной собственной хозяйке не проживёшь, а ездить в посёлок даже за носками — это абсурд.

Итак, за 25 лет наша деревня, где одно стадо коров насчитывало 20 особей, превратилась в заброшенную, запущенную глушь. Сегодня в ней осталось 7 человек. Кто и какой магазин там будет открывать?

Да и кому он там нужен!? В деревне остались только жители, которым уже давно за 70, и старые яблони. Даже ветхие дома, чтобы не мозолили глаза, если нет наследников, просто разрушают, чтобы ничего не напоминало о былом достатке. Нет деревни — нет проблем.

Чтобы восстановить магазины, сначала нужно восстановить деревню. А кто сегодня спешит туда ехать? Никто, потому что кроме крыши над головой людям нужна работа и инфраструктура. Для моей родной деревни дороги в будущее нет. По крайней мере, при этой власти.

