ISW: Зачем Кремль вытащил Януковича из небытия

Виктор Янукович

И как это связано с речью Путина в Китае.

Кремль, вероятно, использовал видеообращение Виктора Януковича, беглого диктатора и бывшего президента Украины, чтобы приурочить его к речи Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и легитимизировать требование Путина о смене власти в Украине.

Об этом пишут в своем новом отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Они напоминают, что 1 сентября российские государственные СМИ опубликовали видеообращение Януковича, в котором тот утверждал, что якобы работал над приближением Украины к ЕС во время своего президентства и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС. Янукович обвинил партнеров Украины по ЕС в «неправильном» во время переговоров между Украиной и Евросоюзом и раскритиковал ЕС за якобы непонимание трудностей экономической ситуации в Украине. Янукович также заявил, что он, мол, всегда выступал против членства Украины в НАТО, которое, по его словам, было бы «катастрофой» и «прямым путем к гражданской войне».

В ISW напоминают, что последний раз Янукович публично появлялся в медиа в июле 2022 года, когда призвал украинцев сдаться России. Время съемки нового видеообращения Януковича неизвестно, но он начал его со слов о том, что Путин «абсолютно прав». Специалисты Института считают это отсылкой к заявлению Путина относительно Украины на саммите ШОС в Китае — что указывает на то, что обращение Януковича, скорее всего, было срежиссированным Москвой информационным шагом. А публикация видео беглого диктатора в российских государственных СМИ была намеренно приурочена к заявлениям Путина.

Таким образом Кремль может готовить почву, чтобы утверждать, что именно Янукович, а не Владимир Зеленский является легитимным лидером Украины, предупреждают в ISW. Однако, напоминают аналитики международной аудитории, такие утверждения не соответствуют действительности, поскольку Янукович сбежал из Украины после Революции Достоинства, а с тех пор в Украине состоялось несколько демократических выборов.

Институт изучения войны напоминает, что в своем выступлении на саммите ШОС в Китае Путин еще раз продемонстрировал демонстрировать нежелание идти на компромиссы относительно своих непреклонных требований полной капитуляции Украины.

Путин также заявил, что «переворот» 2014 года отстранил от власти политическое руководство Украины, которое не поддерживало членство Украины в Альянсе.

